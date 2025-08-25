Putin y Pezeshkian hablan de Ucrania, Cáucaso Sur y programa nuclear iraní
Moscú, 25 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, conversó este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, con el que trató la guerra en Ucrania, la situación en el Cáucaso Sur y el programa nuclear iraní, entre otros asuntos, informó el Kremlin.
Además, Putin le informó a Pezeshkian «sobre los principales resultados de la cumbre ruso-estadounidense celebrada en Anchorage», Alaska (EE.UU.), precisó la Presidencia rusa en un comunicado.
«También se abordó la situación en torno al programa nuclear iraní y los acontecimientos en la región del Cáucaso Sur», agrega la nota.
El presidente iraní, por su parte, apoyó los esfuerzos diplomáticos encaminados a una solución pacífica del conflicto en Ucrania.
Putin y Pezeshkian acordaron continuar estrechando las relaciones bilaterales y mantener una reunión aprovechando la cumbre de los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que tendrá lugar en China los días 31 de agosto y 1 de septiembre.
La semana pasada, Pezeshkian realizó viajes a Armenia, en medio de tensiones por el conocido como «corredor de Trump», la ruta que conectará a Azerbaiyán con su exclave de Nachijechán a través de territorio armenio junto a la frontera con Irán, y a Bielorrusia, donde trató temas relacionados con la cooperación militar. EFE
mos/jac