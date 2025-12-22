Putin y Tokáyev celebran sus buenas relaciones bilaterales en San Petersburgo

Moscú, 22 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, celebraron este lunes en San Petersburgo (Rusia) sus buenas relaciones bilaterales.

«En general, en mi opinión, la situación se está desarrollando positivamente en prácticamente todos los ámbitos, y no tenemos ni un solo tema controvertido o complejo», señaló Putin según la agencia TASS.

El presidente kazajo, por su parte, elogió la preparación de las reuniones que Putin mantuvo en San Petersburgo en el marco de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Unión Económica Euroasiática (UEE).

«Pudimos debatir una amplia gama de temas relacionados con nuestra cooperación», enfatizó Tokáyev.

En relación con los resultados de la cooperación bilateral con Rusia para este año, el mandatario kazajo se mostró satisfecho con los resultados.

«Para nosotros, la cooperación con Rusia es una prioridad absoluta, ya que la vida misma dicta la necesidad de nuestra convivencia mutua; la naturaleza misma dicta que debemos estar juntos en todos los asuntos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos de Kazajistán y, creo, de Rusia», declaró Tokáyev.

Hoy tuvo lugar en San Petersburgo una reunión de los países de la CEI que, según Putin, apoyaron la formación de un nuevo mundo multipolar. EFE

