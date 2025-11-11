Putin y Tokáyev celebran una reunión informal en el Kremlin en vísperas de negociaciones

2 minutos

Moscú, 11 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, celebraron hoy una reunión informal en el Kremlin que precede sus negociaciones programadas para el miércoles.

«Hoy tendremos la oportunidad de hablar de forma informal y tratar todos los temas de especial interés, y mañana, junto con nuestros colegas, revisaremos la agenda completa de las relaciones bilaterales», dijo el jefe del Kremlin al recibir a su huésped.

Putin agregó que Rusia y Kazajistán cierran el año «con buenos resultados».

«Elaboraremos planes para corto y mediano plazo», dijo con respecto a las negociaciones de mañana.

Tokáyev, por su parte, afirmó que la cooperación bilateral entre Astaná y Moscú se caracteriza por su carácter estratégico y «no hay ni un solo ámbito» en el que las partes no trabajen juntas.

«No hay problemas graves entre nuestros países», afirmó el dirigente del mayor país de Asia Central.

Previamente, el mandatario kazajo adelantó planes de firmar con Putin una declaración de alianza y asociación estratégica durante su visita oficial a Rusia.

«El punto clave de mi visita a Moscú será la firma de una declaración sobre el paso de las relaciones entre Kazajistán y Rusia al nivel de alianza y asociación estratégica integral», declaró en un artículo publicado en el diario Rossískaya Gazeta.

Tokáyev hizo estas afirmaciones menos de una semana después de participar en Washington en la cumbre EE.UU.-Asia Central presidida por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Según datos oficiales, Rusia figura en la troika de principales socios comerciales de la mayor república centroasiática con un volumen de intercambios de casi 30.000 millones de dólares.

Rusia es también uno de los principales inversores en la economía kazaja con 4.000 millones de dólares, lo que incluye proyectos de corporaciones como la gasística Gazprom y la petrolera Lukoil, esta última sancionada por EE.UU.

Tokáyev confirmó que durante las conversaciones se abordará la construcción de la primera central nuclear del país, que correrá a cargo del consorcio ruso Rosatom, lo que incluirá también transferencia de tecnología e instrucción de especialistas.

Por su parte, Putin informará a su colega kazajo sobre la marcha de la campaña militar en Ucrania, donde el ejército ruso ha logrado importantes avances en las últimas semanas. EFE

mos/lar