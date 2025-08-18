The Swiss voice in the world since 1935

Putin y Trump abordan la posibilidad de elevar representación en las negociaciones de paz

Moscú, 19 ago (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este lunes por teléfono la posibilidad de elevar el nivel de representación en la próxima ronda de negociaciones de paz con Ucrania, según informó el Kremlin.

El asesor presidencial para política internacional, Yuri Ushakov, no mencionó una futura reunión entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.EFE

