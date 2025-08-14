Putin y Trump hablarán de los «asuntos más complejos» pero no firmarán nada, dice Kremlin

Moscú, 14 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablarán en la cumbre de mañana en Alaska de los «asuntos más complejos», pero no firmarán ningún documento, según informó hoy el Kremlin.

«Partimos de la buena voluntad política demostrada por los presidentes de ambos países para resolver los problemas mediante el diálogo (…) el presidente Putin y el presidente Trump tienen la intención de dialogar y abordarán los temas más complicados», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

Al ser preguntado sobre si los dos mandatarios tienen planeado hablar de un posible canje de territorios entre Rusia y Ucrania para la resolución del conflicto, Peskov respondió que «obviamente se abordarán cuestiones relacionadas con la solución ucraniana».

«Se trata de un tema muy complejo y multifacético», agregó.

A la vez, aseguró que Putin y Trump no firmarán nada en Alaska: «No se espera. No se ha preparado nada. Difícilmente puede haber un documento».

Sin embargo, el líder ruso «explicará los acuerdos y entendimientos que se alcancen» en una rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense.

Putin alabó horas antes los «enérgicos y sinceros» esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en víspera de la cumbre en Alaska.

EE.UU. «realiza, bajo mi punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis» en Ucrania, dijo Putin al comienzo de una reunión extraordinaria con la plana mayor del Gobierno y del Kremlin.

Según informó esta mañana el Kremlin, Putin y Trump comenzarán a las 11.30 hora local (19.30 GMT) del viernes su cumbre en una base militar en Alaska.

Primero, habrá un «cara a cara» entre ambos mandatarios, a los que después se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, lo que incluirá un «desayuno de trabajo».

Como ya había adelantado la Casa Blanca, la reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.EFE

mos/ad