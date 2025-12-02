The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin y Witkoff abordaron la cuestión territorial en Ucrania, según el Kremlin

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 3 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, abordaron la cuestión territorial durante su cinco horas de negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania, según informó el miércoles el Kremlin.

Putin criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, según explicó a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.EFE

mos/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR