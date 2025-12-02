Putin y Witkoff abordaron la cuestión territorial en Ucrania, según el Kremlin

Moscú, 3 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, abordaron la cuestión territorial durante su cinco horas de negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania, según informó el miércoles el Kremlin.

Putin criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, según explicó a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.EFE

