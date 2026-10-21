Putin y Witkoff escenifican el acercamiento entre Rusia y EE.UU.

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Moscú, 21 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, escenificaron hoy el acercamiento entre el Kremlin y la Casa Blanca.

Estos son los principales resultados del comienzo de la reunión celebrada en San Petersburgo:

Primer cargamento de diésel ruso para EE.UU.

Rusia anunció que el primer petrolero cargado con 40.000 toneladas de diésel partirá mañana, jueves, rumbo a Estados Unidos en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«A esta seguirán otras partidas, sin lugar a dudas. Tal y como acordamos ambos países, cubriremos la demanda (de diésel) de Estados Unidos en la medida de nuestras posibilidades», dijo Alexandr Nóvak, viceprimer ministro ruso.

Mientras, Putin comentó a Witkoff que tras el anuncio del acuerdo, «los precios en el mercado internacional cayeron inmediatamente un 5-6 %».

Además, el líder ruso aseguró que su país está dispuesto a exportar «grandes cantidades» de fertilizantes al mercado estadounidense, sector en el que los agricultores acusan el enfrentamiento con Canadá.

Cumbre tripartita en China

El líder ruso propuso a su interlocutor abordar una posible cumbre con Trump y el líder chino, Xi Jinping, en noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en el gigante asiático.

Putin calificó de «posible» la reunión tripartita, que Trump quiere dedicar a la reanudación de las negociaciones de desarme nuclear con participación china y no tanto al arreglo en Ucrania.

Los europeos recelan de que Rusia quiera repetir la Conferencia de Yalta (1945), sospechas que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó, aunque admitió que «todo el mundo» estará pendiente de dicho evento.

Putin ofrece sus servicios ante Irán

Después de que Trump dijera que Rusia prácticamente no estaba ayudando a Teherán, Putin ofreció hoy sus servicios de mediación a Washington para poner fin a la guerra en Irán.

«Si nosotros podemos hacer algo para solucionar esta crisis, lo haremos con gusto», aseveró y añadió que Estados Unidos «conoce bien» las propuestas rusas al respecto, que incluyen la posibilidad de que Rusia retire el uranio enriquecido almacenado por la República Islámica.

Recordó «las especiales relaciones de confianza» entre Moscú y Teherán después de que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, visitara esta semana la capital iraní.

Liberación de ciudadano estadounidense

Putin aprovechó la reunión para anunciar la liberación del ciudadano estadounidense Stephen James Hubbard, un profesor de inglés capturado por las tropas rusas cuando servía en el ejército ucraniano.

Poco después, Trump destacó que Moscú no había pedido nada a cambio por la puesta en libertad del hombre de 73 años, que había sido condenado por la Justicia rusa a seis años y 10 meses de cárcel en 2024.

Moscú ya liberó en agosto pasado al exmarine estadounidense Robert Gilman tras cuatro años de detención por agresión a un policía.

Putin estudiará la propuesta sobre Ucrania

Witkoff entregó a Putin las propuestas consensuadas por EE.UU., Ucrania y los europeos en Oslo que deberían acelerar el arreglo del conflicto en Ucrania. Peskov aseguró después que el líder ruso los estudiará.

A su vez, el emisario de EE.UU. le pidió que apoyara la reanudación de las negociaciones tripartitas estancadas desde febrero, aunque sea a nivel técnico, ya que -aseguró- en estos momentos se han creado «las bases» para un cese definitivo de los combates.EFE

mos/cg

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