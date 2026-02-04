Putin y Xi abordan cooperación estratégica en vídeconferencia antes de expiración de START

Moscú, 4 feb (EFE).- Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, abordaron hoy la cooperación estratégica entre sus países durante una vídeoconferencia poco antes de que expire el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU.

Putin destacó al comienzo de la conversación transmitida por la televisión que las relaciones entre Moscú y Pekín son un «factor estabilizador» en medio de las «turbulencias» que vive actualmente el mundo. EFE

