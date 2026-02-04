Putin y Xi abordan cooperación estratégica en vídeconferencia antes de expiración de START

Moscú/Pekín, 4 feb (EFE).- Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, abordaron hoy la cooperación estratégica entre sus países durante una vídeoconferencia poco antes de que expire el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU.

«En el marco de las crecientes turbulencias en el mundo, la cooperación en política exterior entre Moscú y Pekín sigue siendo un importante factor estabilizador», dijo Putin al comienzo de la conversación transmitida por la televisión.

Aseguró que Moscú está dispuesto a continuar «la coordinación más estrecha posible» sobre asuntos globales y regionales «en los que el tándem ruso-chino juega un papel de primer orden».

A su vez, destacó que los intercambios comerciales superaron otra vez los 200.000 millones de dólares en 2025 y que Rusia sigue siendo el principal exportador de hidrocarburos al gigante asiático, cuando la India ha suspendido -según EE.UU.- la importación de petróleo ruso.

Xi se mostró dispuesto a hablar con el jefe del Kremlin «asuntos estratégicos».

La agencia Xinhua no ha dado por el momento detalles sobre el motivo y el contenido de la conversación.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó después en su rueda de prensa telefónica diaria que la vídeoconferencia es una tradición que se mantiene desde 2020. Añadió que la agenda incluye tanto asuntos bilaterales como internacionales.

Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EE.UU., Donald Trump, a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin.

Trump no sólo no ha respondido a la iniciativa rusa, sino que insiste en que China se sume a un futuro tratado de desarme estratégico.

Pekín siempre se ha negado a ello, con el argumento de que su arsenal es diez veces menos que el de ambas potencias nucleares, posición apoyada por Moscú.EFE

