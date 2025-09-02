The Swiss voice in the world since 1935

Putin y Xi evitan abordar despliegue de pacificadores chinos en Ucrania, según el Kremlin

Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, evitaron este martes abordar durante la reunión celebrada en Pekin el posible despliegue de pacificadores chinos en Ucrania, una iniciativa que partió del mandatario estadounidense, Donald Trump.

«El tema ni siquiera se planteó y no hubo conversación alguna al respecto», afirmó a la prensa el asesor presidencial para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, citado por Interfax.

Añadió que durante la conversación Putin informó a Xi de los resultados de la reunión sostenida con Trump en Alaska, así como de las conversaciones telefónicas sostenidas posteriormente con el mandatario estadounidense.

Varios medios occidentales informaron anteriormente que Trump apoyaba la idea de emplazar fuerzas de paz chinas en Ucrania en el marco de las garantías de seguridad ofrecidas a Kiev.

Según Financial Times, la idea fue presentada en un principio por la parte rusa y fue secundada por Washington.

Putin viajó el pasado domingo a Tianjin para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OSC) y este martes se reunió con el presidente chino.

Mañana miércoles asistirá al desfile militar con ocasión del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.EFE

