Pyongyang rechaza la advertencia de EEUU sobre trabajadores norcoreanos en el sector de la tecnología

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Corea del Norte acusó a Estados Unidos y a sus aliados de intentar «manchar la imagen» del país después de que advirtieran contra la contratación de trabajadores norcoreanos en el sector de informática, informó el martes la prensa estatal.

Estados Unidos y diez países asiáticos y europeos emitieron el viernes una declaración conjunta en la que afirmaban que Corea del Norte estaba utilizando trabajadores cualificados con identidades falsas para financiar sus programas nucleares y de misiles balísticos.

La alerta señalaba que los trabajadores de tecnología norcoreanos se hacían pasar por ciudadanos de otros países para conseguir trabajo e ingresos en plataformas en línea y transferir el dinero a organismos gubernamentales.

Advertía que los trabajadores norcoreanos estaban utilizando herramientas de IA para ocultar aún más sus verdaderas identidades.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte desestimó la advertencia conjunta como «una acusación política estereotipada con un propósito siniestro de empañar la imagen de nuestro Estado», informó la agencia de noticias estatal KCNA.

«Es ilógico que Estados Unidos, que ha poseído y operado la mayor fuerza cibernética del mundo monopolizando los recursos fundamentales del ciberespacio, hable de ‘amenaza cibernética’ de otros países», añadió el portavoz.

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