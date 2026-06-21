Qalibaf resta importancia a amenazas de Trump y asegura que Irán está listo para responder

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Teherán, 21 jun (EFE).- El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia este domingo a las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.

“¿No se dan cuenta de que, si sus amenazas hubieran dado resultado, no habrían llegado a la situación de desesperación en la que se encuentran hoy? No damos importancia a las amenazas de los estadounidenses”, afirmó Qalibaf en un mensaje publicado en la red social X, en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El dirigente iraní advirtió además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y subrayó que las Fuerzas Armadas iraníes están listas “para responderles de otra manera”.

“Por mucho que hablen, somos nosotros quienes actuamos”, añadió Qalibaf.

Las declaraciones se producen en respuesta a las amenazas lanzadas este domingo por Trump, quien exigió a Irán que impida “de inmediato” que sus aliados en Líbano —en referencia al grupo chií Hizbulá— “causen problemas”, advirtiendo de que, de lo contrario, Estados Unidos atacaría a la República Islámica.

“Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Además, en una entrevista con Fox News, Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz, afirmando que, si eso ocurre, “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo”.

El presidente estadounidense también sugirió que Estados Unidos podría convertirse en el “ángel guardián” del estrecho de Ormuz y cobrar aranceles por garantizar la navegación.

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron ayer el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los bombardeos israelíes contra Líbano y advirtieron a los buques a que no se acerquen al paso marítimo.

Por otra parte, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó citando a una fuente anónima cercana al equipo negociador iraní que la delegación del país persa abandonó el lugar de las negociaciones en protesta por las amenazas de Trump, una información que aún no ha sido confirmada de manera oficial. EFE

ash/av