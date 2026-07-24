Qatar Airways amplia la suspensión de viajes a Baréin, Kuwait e Irak hasta el 31 de julio

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El Cairo, 24 jul (EFE).- La aerolínea catarí Qatar Airways anunció mantendrá suspendidos hasta el próximo 31 de julio, inclusive, sus vuelos con destino a Baréin, Kuwait y la ciudad iraquí de Erbil, ampliando así las restricciones de vuelos a estas zonas que ya había aplicado anteriormente por los ataques iraníes.

La compañía catarí actualizó en su página web este viernes los estados de los vuelos a estas zonas, que hoy mismo han registrado ataques iraníes, y pidió a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.

Ayer, la aerolínea había indicado que los vuelos a Baréin y Erbil permanecerán suspendidos hasta el 25 de julio, mientras que los vuelos a Kuwait se mantendrán suspendidos hasta el 31 de julio, y ahora extiende todos hasta finales de este mes.

Pese a que la aerolínea no explica las razones concretas de esta ampliación de la suspensión, la medida se produce en un contexto de crecientes tensiones en la región de Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos que también afectaron a la aviación civil, con aeropuertos como objetivo de ataque.

Irán ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra los países del golfo Pérsico y Jordania, sobre todo a Baréin y Kuwait, en respuesta a la ola de operaciones militares de EE.UU. sobre la República Islámica, donde el Ejército norteamericano lleva trece días consecutivos acometiendo una nueva ofensiva.EFE

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