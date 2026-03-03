QatarEnergy amplía la suspensión de producción a varios productos como metanol y aluminio

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- QatarEnergy, empresa estatal de energía de Catar, anunció este martes que amplía la suspensión de producción a varios productos, tras anunciar la víspera el parón en la producción de gas natural licuado en el contexto del conflicto bélico en Oriente Medio.

«Tras la decisión de QatarEnergy de detener la producción de gas natural licuado y productos asociados, QatarEnergy detendrá la producción de algunos productos (…) como urea, polímeros, metanol, aluminio y otros», apunta hoy la empresa en la red social X.

La decisión llega tras los ataques militares dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed.

La compañía catarí de energía no ha informado de los daños y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, ante lo que Irán ha respondido con ataques contra varios países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait. EFE

