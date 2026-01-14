¿Qué significa el paso a la siguiente fase del plan de Trump para Gaza?

Jerusalén, 14 ene (EFE).- Más de tres meses después de su entrada en vigor, Estados Unidos anunció este miércoles el pase a la siguiente fase del plan de alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por el presidente Donald Trump.

Esa tregua se basa en un documento, en el que no se habla específicamente de fases, que contempla una veintena de puntos y fue hecho público por la Administración Trump tras la firma en Egipto del alto el fuego con la presencia del presidente estadounidense.

«Hoy, en nombre del Presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción», anunció en redes sociales Steve Witkoff, emisario especial del mandatario estadounidense.

Primera fase: rehenes

Si bien el plan de Trump no detalla fases, sí estipula un primer periodo de 72 horas desde su entrada en vigor -el 10 de octubre de 2025- para que «todos los rehenes, vivos y fallecidos» que había en Gaza fueran liberados y devueltos, a cambio de la liberación de 2.000 presos palestinos vivos y unos 400 muertos.

La liberación de los 20 rehenes vivos se realizó en ese plazo, pero no la de los muertos, ya que, según adujo Hamás, se encontraban en diferentes puntos y su búsqueda, bajo enormes cantidades de escombros, era especialmente dificultosa.

Hasta el momento, 27 de los 28 restos de cautivos han sido entregados en un goteo, pero queda aún uno en la Franja: el policía israelí Ran Gvili.

Primera fase: línea amarilla

El plan estipulaba la retirada inmediata de las fuerzas israelíes «hasta la línea acordada», luego bautizada como ‘línea amarilla’ y que parte la Franja en dos: al oeste la zona controlada por Hamás y donde vive toda la población palestina, y al este la controlada por el Ejército israelí, que engloba un 54 % del territorio.

Dicha divisoria no está marcada en todo el enclave o de forma difusa, lo que ha generado confusión en la población gazatí sobre su ubicación. Durante los más de tres meses de alto el fuego, decenas de palestinos han muerto al acercarse a dicha línea por disparos del Ejército israelí, entre ellos mujeres y niños.

En total, el Gobierno de Hamás denuncia que más de 450 gazatíes han fallecido por fuego israelí desde el comienzo de la tregua.

Primera fase: ayuda y Rafah

En la primera fase, y tras dos años de bloqueo israelí, el plan estipulaba la entrada «inmediata» de ayuda en cantidad suficiente. El Gobierno de Gaza en manos de Hamás denunció a finales de año que hasta ese momento solo habían entrado un 41 % de los 600 camiones diarios pactados, mientras que la administración israelí aseguró que accedieron todos los acordados.

En uno de los dos puntos que hablan de la entrada de ayuda, se menciona la apertura en las dos direcciones del cruce de Rafah con Egipto -el resto de cruces fronterizos de Gaza son con territorio israelí-, controlado por Israel y prácticamente cerrado desde mayo de 2024. No queda claro si dicha apertura tenía que ser en una primera fase o más tarde y, aunque se lleva anunciando semanas, aún no ha ocurrido.

Fase dos: gobierno

En la llamada segunda fase se espera la formación de un «comité palestino tecnocrático y apolítico» -llamado Comité Nacional para la Administración de Gaza- responsable de «la gestión diaria de los servicios públicos», que las facciones palestinas han anunciado este miércoles haber acordado pero cuyos miembros no han sido anunciados de forma oficial.

Hamás ha dicho de forma reiterada que está listo para hacer efectivo el traspaso de poder a dicho comité, que estará supervisado por una Junta de Paz presidida por Trump cuyos componentes no son aún públicos.

Fase dos: desarme de Hamás

El plan especifica que se desmilitarizará Gaza, se inutilizarán sus armas y detalla que «los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía», así como un paso seguro a terceros países.

El desarme de Hamás es un punto clave para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y se está encontrando con escollos en su negociación, puesto que el grupo islamista accede a negociar la entrega de armamento pesado, pero por el momento no sus armas ligeras.

Fase dos: fuerza internacional y retirada

El plan recoge que se establecerá, junto con socios árabes e internacionales, una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) que se desplegará en Gaza. Israel ha establecido un cuartel de dicha fuerza en su territorio, pero aún no está claro cómo funcionará ni qué países participarán en ella.

Y añade que el Ejército israelí se retirará de Gaza, una vez entre allí la FIE, según «estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización», acordados entre Israel, la FIE, los mediadores y Estados Unidos. Este es un punto clave para Hamás.

Cuando se publicó el plan de Trump, su Administración distribuyó un mapa con tres etapas de retirada: la primera con un 54 % de territorio bajo control israelí -línea amarilla-, la segunda alrededor de un 40 % y la última un 15 %.

Fase dos: reconstrucción

Según el plan, Gaza «será reurbanizada en beneficio de su población» y la Junta de Paz gestionará la financiación de la reconstrucción.

Y añade que se creará un plan de desarrollo económico con «expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas y milagrosas ciudades modernas de Oriente Medio». Por el momento, se desconoce quién financiará dicha reconstrucción, estimada según la ONU en 70.000 millones de dólares. EFE

