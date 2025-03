¿Qué sucede en la megacárcel de El Salvador que ahora alberga migrantes enviados por EEUU?

San Salvador, 19 mar (EFE).- El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la «guerra» contra las pandillas del presidente Nayib Bukele en El Salvador, alberga desde el pasado fin de semana a migrantes deportados por Estados Unidos acusados de ser miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, y de los que se desconoce cuál es su estado o las condiciones en las que se encuentran.

Esta prisión, con capacidad para 40.000 personas, fue construida para recluir a los «más peligrosos» pandilleros que operaban en el país centroamericano. Al menos 14.500 guardan prisión en este lugar, a los que se suman un grupo de más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos, desde Estados Unidos.

A continuación se presentan cinco claves que explican qué es el Cecot y su funcionamiento:

1. «Símbolo» de la «guerra» contra las pandillas

El Cecot fue puesto en marcha en febrero de 2023, en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas, grupos señalados de cometer la mayoría de los asesinatos que llevaron a este país a ser uno de los más violentos del mundo.

La cárcel se encuentra en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, es un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.

Para llegar hasta allí es necesario cruzar dos controles de seguridad para vehículos y no está permitido la visita, ni de familiares ni de abogados, por lo que, según las autoridades de Seguridad, los reos están «completamente incomunicados».

La construcción del recinto penitenciario acarreó críticas de la oposición y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, puesto que no se informó sobre el costo económico de la obra, ni se ha permitido la entrada de organismos de derechos humanos.

2. ¿Quiénes guardan prisión en el Cecot?

En el Cecot guardan prisión los cabecillas de las principales pandillas que operaban en el país, la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, y los jefes de los ‘clicas’, grupos al interior de estas bandas, según se ha revelado oficialmente.

Estos pandilleros fueron trasladados al Cecot desde otras cárceles en las que estaban recluidos, para liberar espacio ya que una de las principales acciones contempladas bajo el régimen de excepción fueron las detenciones masivas de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas.

Una publicación de agosto de 2024 en un medio local señala que, de acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en la megacárcel hay 14.500 reos.

3. ¿Violaciones a DD.HH. en el Cecot?

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la violación a derechos en la mayoría de cárceles de El Salvador. No obstante, en los análisis brindados por estos entes no se hace alusión a casos de vulneraciones a derechos en el Cecot.

Para la abogada Dina Martínez, directora del área de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), lo anterior se debe a que no se permite el acceso a esta cárcel y a la falta de información que se brinda sobre su funcionamiento.

Esta situación, según dijo Martínez a EFE, «no puede ser corroborada debido a la falta de acceso a otros organismos internacionales humanitarios u organizaciones de la sociedad civil».

«El acceso a las instalaciones ha sido limitado, solo a algunos creadores de contenido extranjeros se les ha permitido el ingreso, los cuales solo destacan aspectos positivos del centro penitenciario», apuntó.

4. No se reportan muertes

La abogada Ingrid Escobar, directora de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), explicó a EFE que «si nos limitamos a los datos recopilados por las organizaciones y a la falta de información oficial, aparentemente donde no se registran casos de torturas o golpes, y que además se les garantiza (a los reos) el derecho a la salud, es en el Cecot».

«Al menos del Cecot no sale gente (presos) muerta, no como en los otros centros penales. Al menos que ellos (las autoridades) lo tengan tan escondido que no nos enteramos», comentó.

En octubre de 2023, el director del Cecot, que en ese momento pidió el anonimato, indicó a un grupo de periodistas que tuvieron acceso a la cárcel que las actividades en el recinto están «en función del tratamiento penitenciario» y del derecho a la salud, porque «el Estado está obligado a generar las condiciones para poder brindar está asistencia médica necesaria».

5. ¿Qué se sabe de los migrantes?

Hasta el momento, desde el fin de semana, poco o nada se conoce sobre la condición de los migrantes de origen venezolano que se encuentran recluidos en el Cecot y cuántos de estos pertenecen a la banda Tren de Aragua.

El Gobierno tampoco ha precisado si El Salvador se expone a posibles implicaciones legales por recibir y recluir a estos migrantes, expulsados sin un debido proceso desde EE.UU.EFE

