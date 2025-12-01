¿Qué ver esta semana?: Los 5 continentes en el Louvre o lo nuevo de Joachim Trier en cines

Redacción internacional, 1 dic (EFE).- Después del inesperado y polémico robo que sufrió en octubre, el Museo del Louvre, con los servicios de seguridad reforzados, abre sus puertas al arte de los cinco continentes en una renovada galería, una interesante oferta cultural para esta semana, en la que también llega a los cines la nueva película del noruego Joachim Trier.

Ambas citas sin olvidar el inicio en Miami (EE.UU.) de la semana del arte, una de los encuentros internacionales más importantes del año para galeristas y artistas de todo el mundo.

Los cinco continentes en el Louvre

En medio de la crisis de reputación provocada por el robo que sufrió el pasado 19 de octubre en una de sus salas, en el que sustrajeron joyas de un valor patrimonial incalculable que aún no han sido recuperadas, el Museo del Louvre abre a partir de este miércoles la galería ‘Los cinco continentes’, que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía.

El nuevo espacio del Louvre sustituye al anterior ‘Pabellón de sesiones’ y nace con el objetivo de proponer a los visitantes un diálogo entre las culturas del mundo, más allá de las fronteras y las épocas, a través de una selección de objetos procedentes de colecciones propias y de otros museos franceses, como el Quai Branly-Jacques Chirac o el Museo Nacional de Artes Asiáticas Guimet.

Cine noruego que apunta a los Oscar

El viernes 5 llegará a las salas de cine de todo el mundo ‘Valor sentimental’, la esperada película noruega dirigida por Joachim Trier (‘La peor persona del mundo’), ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, que representará al país europeo en la carrera al Oscar.

Trier repite en este cinta con la actriz Renate Reinsve, a la que se unen en el reparto Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith, para contar la historia de una familia que intenta superar sus heridas del pasado y encontrar un camino hacia la reconciliciación, con una casa como casi único escenario.

Miami, corazón del arte mundial contemporáneo

Desde este lunes y hasta el 7 de diciembre, Miami se convertirá en el epicentro del arte mundial contemporáneo con eventos como Art Basel, con las galerías más destacadas del mundo, o Pinta Miami, centrado en el espacio iberoamericano.

Más de 20 importantes ferias, alrededor de 1.200 galerías y miles de artistas se darán cita en la Semana del Arte de Miami, considerada como la mayor celebración mundial del arte y la cultura que atrae a un público internacional de coleccionistas, curadores, líderes culturales y amantes del arte, junto con la vibrante convergencia de moda, música, performance y diseño que define al sur de Florida.

Cita con el ‘western’ en Netflix

Y para los nostálgicos de las películas del Oeste, Netflix estrenará el próximo jueves ‘Los abandonados’, una nueva serie estadounidense de acción y drama ‘western’ creada por el guionista, director, productor y actor Kurt Sutter (‘Hijos de la anarquía’).

La producción se centra en la historia de dos familias de distinta clase social, encabezadas por sus matriarcas -Lena Headey y Gillian Anderson-, que luchan por la supremacía en una tierra sin ley. Este trepidante ‘western’, ambientado en 1854, evoca la lucha estadounidense entre ricos y pobres, en un lugar fuera del alcance de la justicia. EFE

