Queda visto para sentencia el macrojuicio de droga ‘Escobar del Sáhara’ en Marruecos

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Casablanca (Marruecos), 25 jun (EFE).- La justicia marroquí dejó este jueves visto para sentencia el caso conocido como ‘Escobar del Sáhara’, uno de los mayores procesos judiciales por corrupción y tráfico internacional de hachís entre Marruecos y la región del Sahel, en el que están imputadas más de una veintena de personas, entre ellas destacadas figuras políticas, exdiputados y empresarios.

Se espera que el tribunal anuncie su veredicto en las próximas horas tras haber dado hoy la última palabra a los encausados, poniendo fin a varios meses de audiencias en un caso que ha acaparado una gran atención mediática en el país magrebí.

Entre los principales acusados figura Said Naciri, exdiputado del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), integrante de la actual coalición gubernamental, y Abdenbi Bioui, empresario del sector de la construcción, exparlamentario de la misma formación política y expresidente del Consejo de la Región Oriental de Marruecos.

Los procesados están acusados de distintos delitos, entre los que figura tráfico internacional de droga, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, corrupción, tráfico de influencias y participación en organización criminal.

La expectación es máxima cerca de la sala del tribunal, donde se congregaron numerosos familiares de los procesados y alrededor de una treintena de periodistas de medios locales y algunos internacionales a la espera del veredicto.

La sesión de hoy se desarrolló sin la presencia de los abogados de defensa que mantienen una huelga.

El proceso, que se ha prolongado durante más de 80 audiencias, tiene su origen en una investigación abierta en diciembre de 2023, mientras que el juicio comenzó en mayo de 2024 ante el Tribunal de Apelación de Casablanca.

El caso gira en torno al ciudadano maliense Haj Ahmed Ben Brahim, apodado ‘El Escobar del Sáhara’, que cumple desde 2019 una condena de 10 años de prisión en Marruecos por dirigir una importante red internacional de tráfico de drogas entre Marruecos y la región del Sahel.

Desde la cárcel, Ben Brahim presentó en 2021 varias denuncias contra personalidades marroquíes a las que acusó de haberse apropiado ilegalmente de algunos de sus bienes en el país y de mantener presuntos vínculos con actividades de narcotráfico. EFE

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