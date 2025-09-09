Quejas por «ideología de género» provocan despidos en una universidad pública de Texas

2 minutos

Austin, 9 sep (EFE).- El presidente de la universidad pública más grande de Texas, Texas A&M University, anunció el despido de dos miembros de la Facultad de Artes después de que un vídeo, donde una estudiante criticaba a una profesora por enseñar «ideología de género», que se difundió entre políticos y medios conservadores.

En un comunicado publicado anoche en las redes sociales de la universidad, el presidente de Texas A&M University, Mark Walsh, explicó que decidió despedir al decano y al jefe de un departamento de esta facultad por «enseñar temas que no eran consistentes con la descripción» de una clase.

«Nuestros estudiantes usan la información publicada en el catálogo de cursos para tomar decisiones importantes sobre las asignaturas que eligen (…) Si permitimos que se enseñe un contenido distinto al que se anuncia, los estaríamos defraudando», señaló el presidente.

El vídeo, que se volvió viral en espacio conservadores, muestra a una joven en una clase de literatura infantil quejándose con una profesora por hablar de identidad de género y personas transgénero.

«No estoy segura de que sea legal que nos estés enseñando esto, porque según nuestro presidente solo existen dos géneros», se escucha a la estudiante decir en el vídeo.

Varios legisladores estatales republicanos replicaron el material, exigiéndole al Gobernador de Texas abrir una investigación y pidiéndole a la Universidad tomar represalias contra la profesora.

En una carta, el representante de la Cámara estatal, Brian Harrison, pidió al gobernador Greg Abbott, «tomar medidas para acabar con todas las actividades y clases LGTBQ» en las universidades públicas.

El Gobierno de Trump emitió una orden ejecutiva para retirar la financiación pública para las instituciones educativas donde existan programas de Diversidad Equidad e Inclusión (DEI, en inglés), que buscan promover el trato equitativo para las personas que pertenecen a grupos históricamente marginalizados, como la comunidad LGTBQ.

Sin embargo, en febrero de este año, un juez federal bloqueó la medida y el caso está en proceso de apelación. EFE

aaca/ecs/ad