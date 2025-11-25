¿Quién es Daniel Patrick Driscoll, el nuevo negociador de Trump para Ucrania?

2 minutos

Redacción internacional, 25 nov (EFE).- La figura Daniel Patricki Driscoll, un nuevo mediador para Ucrania, ha emergido en estos últimos días, decisivos en la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra que se inició con la invasión rusa.

Driscoll está hoy en Abu Dabi, donde está manteniendo reuniones con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa, cuya composición no ha sido concretada.

Pero, ¿quién es Daniel Patrick Driscoll?

Daniel Patrick Driscoll es secretario del Ejército de EEUU desde el 25 de febrero de 2025 y director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno de Estados Unidos.

Considerado próximo al vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, Driscoll es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Carolina del Norte y doctor en Derecho por Yale, se enroló en el Ejército en 2007 y estuvo desplegado en Irak en 2009. Cuando dejó el servicio activo trabajó en el sector privado llegando a ser director de operaciones de un fondo de capital riesgo.

Tras ser nombrado secretario del Ejército por Donald Trump y confirmado por el Senado en febrero de 2025, Driscoll ha destacado por impulsar la eliminación de la burocracia en los procedimientos de adquisición de armas y por el enfrentamiento con el Congreso para lograr flexibilidad presupuestaria para modernizar el armamento.

Es especialmente beligerante en sus reclamaciones -él mismo habla de «guerra santa» con el Congreso- en reclamar presupuesto para sistemas de guerra electrónica, drones, sistemas no tripulados, IA y robótica.

En noviembre de 2025 fue enviado por sorpresa por Trump a Kiev para entregar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un controvertido borrador de plan de paz que supondría cesión de territorio a Rusia y renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN.

Posteriormente participó en Ginebra en las conversaciones multilaterales de seguimiento y dos días después -25 de noviembre- se reunió en Abu Dabi con funcionarios rusos para tratar un posible acuerdo de paz.

La presencia de Driscoll reduce aún más la imagen del que hasta enero del próximo año sigue siendo el enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg. EFE

