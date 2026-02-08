Quién es quien en el Benidorm Fest 2026, un concurso español con sabor latinoamericano

Madrid, 8 feb (EFE).- La quinta convocatoria del concurso musical español Benidorm Fest 2026 comienza este semana con 18 aspirantes y sabor hispanoamericano, aunque el ganador no podrá representar a España en Eurovisión, como era habitual, pues TVE decidió no participar este año por la presencia de la televisión pública israelí.

El martes y el jueves se verán en sendas semifinales nueve participantes en cada una de ellas, de las que saldrán los doce finalistas del sábado.

– Miranda! & bailamamá: el dúo argentino de electropop presenta ‘Despierto amándote’, con su peculiar gancho de canto tirolés, que es el tema con más reproducciones en Spotify de esta edición.

– Kenneth: este gallego de origen venezolano competirá con ‘Los ojos no mienten’, una combinación muy actual de ‘afrobeat’ y r&b con un ‘drop’ contagioso que le ha permitido ser la otra gran canción por escuchas en línea.

– María León & Julia Medina: la mexicana y la española se asociaron para dar vida al pop de ‘Dos damas y un vagabundo’, otra de las canciones más contagiosas y divertidas.

– Dora & Marlon Collins: ella, la última figura del clan Bosé en dar el salto a la música, y el artista cubano participarán con el tema probablemente más experimental, ‘Rakatá’, con momentos provocadores y otros ácidos.

– Luna Ki: la cantante y compositora barcelonesa con sangre cubana podría resarcirse con ‘Bomba de amor’ del mal sabor de boca de haberse dado de baja del primer Benidorm Fest por su férrea apuesta entonces por el procesador autotune.

– Dani J: forjado en la versatilidad de las orquestas, terminó apostando por la bachata como género, una referencia del estilo en España, aunque su tema ‘Bailándote’ está «a dos instrumentos» de no poder catalogarla así.

– Mayo: exconcursante de Operación Triunfo, presenta la dinámica ‘Tócame’, uno de los temas de su primer disco. Es el único que ha contado, además, con su propio equipo para organizar su puesta en escena.

De la copla modernizada a la balada

– Rosalinda Galán: inspirada por grandes de la copla española como Marifé de Triana y Concha Piquer, se presenta con el tema ‘Mataora’, pero adaptado a los tiempos actuales.

– Funambulista: veinticinco años lleva en la música, ya sea como solista o como compositor para otros, como Dani Martín o Raphael. Con ‘Sobran gilipo**as’ clama contra los falsos gurús que pueblan las redes sociales a ritmo del pop-rock más vívido de su carrera.

– Greg Taro: canta al amor que parece destinado a perdurar en ‘Velita’, pop entusiasta con detalles electrónicos.

– Tony Grox & Lucycalys: nunca antes había llegado a Benidorm Fest la fórmula de DJ y productor con cantante, que se han convertido en otros favoritos con los ecos andaluces de ‘T amaré’, una de las canciones más pegadizas del concurso.

– Atyat: maestra de profesión, imbuye ‘Dopamina’ de sus orígenes andaluces y árabes para dar cuerpo en esta edición a una enérgica y exótica diva pop.

– Asha: otra compositora que desea dar el salto al escenario con ‘Turista’, un simpático tema pop de aires mediterráneos con fragmentos en francés.

– Kitai: la banda que logró un récord Guinness por tocar durante más de 24 horas devuelve el rock a este festival, decidida a ampliar su lista de retos con ‘El amor te da miedo’.

– Izan Llunas: el nieto del español Dyango cantará ‘¿Qué vas a hacer?’, en clave de pop y r&b, pese a haberse dado a conocer por encarnar a Luis Miguel de niño en una serie de TV.

– Ku Minerva: competirá con ‘No volveré a llorar’, un tema que lleva las firmas de Juan Sueiro y los hermanos Canut, con ecos de Fangoria.

– The Quinquis: el orgullo y la chulería de la música de extrarradio de Los Chunguitos y otras bandas del estilo se filtra por ‘Tú no me quieres’ de este trío.

– Mikel Herzog Jr: la única balada de la edición, ‘Mi mitad», que parece crecer y crecer durante todo su desarrollo. EFE

