Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Quiénes somos 27 de marzo de 2020 - 10:01 SWI swissinfo.ch es la sección internacional de la Sociedad Suiza de Radiotelevisión (SRG SSR) y su objetivo es ofrecer información independiente sobre Suiza. Con sus diez idiomas, SWI swissinfo.ch llega potencialmente a cerca del 75% de la población mundial.Qué es SWI swissinfo.chDirección y redactora jefaPrincipios periodísticos y responsabilidadCorreccionesResponsabilidad ante el exteriorPersonal: reclutamiento, bienestar del personal, diversidadDiez idiomas, tres rolesSuizos en el extranjeroPartenariados 1. Qué es SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch es un servicio online de información y noticias creado en 1999. Es el sucesor de Radio Suiza Internacional (SRI), que comenzó sus emisiones de onda corta en 1935 con el nombre de Servicio Suizo de Onda Corta. Durante la Segunda Guerra Mundial fue muchas veces el único lazo que los casi 200 000 expatriados suizos tuvieron con su tierra natal. A lo largo del conflicto y durante gran parte del siglo XX las transmisiones de onda corta subrayaron la neutralidad suiza y los postulados democráticos nacionales. Como parte de su mandato de servicio público, SWI swissinfo.ch ofrece información independiente sobre la política, economía, ciencia, cultura y sociedad suizas y además informa sobre cuestiones de especial relevancia para los ciudadanos suizos que viven en el extranjero, comprometiéndose con ellos y prestándoles ayuda para el ejercicio de sus derechos políticos en Suiza. Se presta especial atención al sistema nacional de democracia directa, la política exterior suiza, la investigación de vanguardia y las empresas multinacionales, así como la actividad de la Ginebra internacional. El contexto es clave para hacer que las informaciones sean comprendidas más allá de las fronteras suizas. El análisis experto de los acontecimientos internacionales más relevantes forma también parte importante de la cobertura informativa. Compromiso - Ley de Radio y Televisión y Estatutos de la SRG SSR SWI swissinfo.ch debe cumplir las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Radio y Televisión y los estatutos de la SRG SSR. Por lo tanto, la información que ofrece tiene que reflejar la diversidad de opiniones y culturas y debe ser independiente de cualquier interés político o económico. La SRG SSR no es una institución de propiedad estatal sino una asociación, integrada por cuatro secciones que representan las regiones lingüísticas de Suiza, que en su conjunto suman más de 23 000 miembros. Financiación La SRG SSR se financia en gran medida a través del canon que deben pagar todos los hogares y empresas suizos. SWI swissinfo.ch obtiene el 50% de su financiación a través del canon y el otro 50% de una subvención federal, administrada por la Oficina Federal de Comunicación (OFCOM). Mandato internacional SWI swissinfo.ch es uno de los cuatro canales informativos y de difusión con el mandato de proporcionar un servicio para audiencias extranjeras. Los otros tres son tvsvizzera.it, TV5 Monde y 3Sat. 2. Dirección y redactora jefa Larissa M. Bieler Directora y redactora jefa larissa.bieler@swissinfo.ch Peter Zschaler Director financiero peter.zschaler@swissinfo.ch Hubert Zumwald Director de Tecnología de la Información Hubert.zumwald@swissinfo.ch Maryline Cerf Directora de Recursos Humanos maryline.cerf@swissinfo.ch Reto Gysi von Wartburg Redactor jefe adjunto reto.gysi@swissinfo.ch Dale Bechtel Director Ejecutivo de Desarrollo de Formato dale.bechtel@swissinfo.ch Patrick Böhler Director Ejecutivo de Audiencia e Innovación patrick.boehler@swissinfo.ch Jo Fahy Jefa del Departamento Multimedia jo.fahy@swissinfo.ch Veronica De Vore Jefa de la Redacción inglesa veronica.devore@swissinfo.ch Balz Rigendinger Jefe de la Redacción Suiza balz.rigendinger@swissinfo.ch 3. Principios periodísticos y responsabilidad Equilibrio Al seleccionar las fuentes tenemos en cuenta todas las voces relevantes para que el público pueda tener una opinión formada. Este equilibrio debe estar presente en la información general que se facilite sobre cualquier tema concreto. El requisito legal de objetividad, diversidad de opinión y transparencia exige una atención particular en el caso de referendos o votaciones de iniciativas. Transparencia Revelamos nuestras fuentes y facilitamos los nombres y apellidos de las personas de contacto, así como sus intereses personales, cuando sea oportuno. Las razones del anonimato tienen que estar justificadas, de lo contrario no las utilizaremos. Los periodistas no pueden utilizar directamente fuentes cuya identidad les sea desconocida. Cualquier interés adquirido por parte de nuestros periodistas será revelado en el artículo. Como regla general, la publicación de noticias requiere dos fuentes mutuamente independientes o, si no se dispone, hay que citar la fuente original de la información en la noticia. La credibilidad de las fuentes y su información debe ser verificable en todos los casos. El periodista debe identificarse como tal cuando se comunique con las fuentes potenciales. De acuerdo con las normas de protección de datos, solo se puede grabar una conversación si la otra persona da su consentimiento previo. Pertinencia El personal de redacción de SWI swissinfo.ch sigue la “Declaración de derechos y deberes del periodista”, elaborada por el Consejo suizo de la Prensa, que establece las responsabilidades respecto a la veracidad, transparencia, experiencia, verificación, pertinencia, ecuanimidad e imparcialidad de la información. Estos valores se aplican también a la información difundida por las redes sociales, tanto a través de las plataformas oficiales de SWI swissinfo.ch como de las páginas privadas de los periodistas. Igualdad de género Ya sea información en formato de texto, audio o visual, prestamos especial atención a garantizar una representación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la información que facilitamos. (Lea nuestras directivas y principios editoriales completos en alemán aquí) 4. Correcciones Los errores deben corregirse de inmediato. Las correcciones de contenido se realizarán y difundirán en el propio artículo. Los errores ortográficos, tipográficos, etc. se corregirán directamente en el mismo elemento informativo y en este caso no se requiere una nota que subraye la corrección. Cuando los usuarios nos escriben señalándonos errores, ya sea por correo, en la sección de comentarios o a través de las redes sociales, reaccionamos de manera rápida, transparente y objetiva. El Comité Editorial puede recurrir a asesoramiento legal cuando se reciban solicitudes del público exigiendo la retirada o eliminación de determinados contenidos. Póngase en contacto con nuestra sala de redacción spanish@swissinfo.ch 5. Responsabilidad ante el exterior a. Comité SWI swissinfo.ch del Consejo de Administración de SRG SSR El comité es designado por el Consejo de Administración de SRG SSR. Desempeña un papel de coordinación y emite recomendaciones. El comité, en colaboración con el Gobierno federal, elabora el mandato de SWI swissinfo.ch, presenta propuestas para su cumplimiento, recomienda candidatos a los cargos de dirección en colaboración con el director o directora general de SRG SSR, y puede presentar propuestas para cambiar la localización de la sede principal de SWI swissinfo.ch. El comité da el visto bueno al informe anual sobre calidad y servicio público y lo presenta al Consejo de Administración de SRG SSR. Define también la estrategia de contenidos. De acuerdo con esto y los parámetros financieros definidos por el Consejo de Administración de SRG SSR, el comité asigna el presupuesto y elige a los miembros del Consejo del Público. Miembros: Alice Šáchová-Kleisli (presidenta) Sabine Süsstrunk Vincent Augusti b. Consejo del Público De conformidad con los estatutos de SWI swissinfo.ch, el Consejo del Público supervisa la responsabilidad de SWI swissinfo.ch ante su público. Además de las revisiones periódicas, el Consejo del Público asesora en la gestión y propone cambios en el contenido para atender mejor al público de SWI swissinfo.ch. Centra su atención en la calidad, relevancia, diversidad y originalidad.Urs Ziswiler (presidente) Antiguo embajador suizo Lengua materna: alemánDiccon Bewes (vicepresidente) Escritor Lengua materna: inglésMarina Karlin Directora de la revista “Suiza rusa” Redactora y periodista Lengua materna: rusoChok Woo Ingeniero y director Lengua materna: chinoCinzia Dal Zotto Profesora en la Universidad de Neuchâtel Lengua materna: italiano c. Defensor(a) de la audiencia La oficina del Defensor de la audiencia media entre el público en general, así como las personas e instituciones afectadas por las informaciones vertidas por los medios, y las redacciones de SWI swissinfo.ch. La oficina del Defensor de la audiencia se ocupa de las quejas y reclamaciones contra los contenidos editoriales publicados por violación de los principios establecidos en los artículos 4 y 6 de la Ley Federal sobre Radio y Televisión, las analiza y se esfuerza en hallar una solución aceptable para ambas partes. Cualquier persona tiene derecho a presentar una queja sobre el contenido editorial publicado por SWI swissinfo.ch. Las quejas deben presentarse por escrito. Se debe facilitar una breve explicación de por qué se cree que el contenido editorial contiene errores o es incorrecto. La oficina del Defensor de la audiencia actúa de manera independiente en el desempeño de su labor. A nivel administrativo, informa al Consejo del Público. Contacto y más información: (foto) Sylvia Egli von Matt, defensora de la audiencia swissinfo-ombudsstelle(at)bluewin.ch 6. Personal: reclutamiento, bienestar del personal, diversidad Reclutamiento En 2019 las mujeres representaban el 43% de la plantilla de SRG SSR que está compuesta por 6 000 trabajadores aproximadamente. A nivel directivo, las mujeres ocupaban el 30% de los puestos directivos, que era el objetivo declarado por la empresa para 2020. En SWI las mujeres representan el 40% de la Dirección y cerca del 40% de los jefes de redacciones. Más de la mitad (57%) del personal de SRG SSR trabaja a tiempo parcial (los directivos, 17%). Para aumentar el número de directivos a tiempo parcial la SRG SSR fomenta los contratos parciales en todos los nuevos nombramientos. Remuneración Desde 2013 la SRG SSR ha participado en los programas de igualdad salarial impulsados por el Gobierno federal. Hasta 2019 los salarios de las mujeres eran un 2,7% inferiores al de los hombres. SRG SSR colabora con el sindicato suizo de profesionales de los medios de comunicación (SSM) para seguir reduciendo esa diferencia. Formación SRG SSR contrata cada año a cerca de 50 interinos en el marco de un programa de formación en el empleo de 12 a 24 meses de duración. Además, cada año se ofrecen también programas de uno a seis meses para otros 200 jóvenes profesionales. Asimismo, SRG SSR financia cursos de periodismo en escuelas especializadas de las zonas de habla alemana y francesa de Suiza (CFJM, AJM) y organiza cursos de periodismo en la región de habla italiana. Al igual que la SRG SSR, SWI swissinfo.ch ofrece cursos de formación y capacitación específicos, programas de mejora e intercambio de empleo para promover la formación del personal y mejorar las carreras profesionales de sus trabajadores. Prestaciones SRG SSR, incluida SWI swissinfo.ch, apoya y promueve un modo de trabajo flexible, móvil e independiente de la ubicación. Las trabajadoras tienen derecho a una licencia por maternidad de 16 semanas y de dos semanas por paternidad los hombres. En general, los empleados pueden solicitar ayudas para el cuidado de los hijos. Equipos de profesionales de salud laboral apoyan una amplia gama de actividades y servicios para los trabajadores, algunos de los cuales se desarrollan en colaboración con las comisiones cantonales de salud y clubes deportivos. Diversidad La SRG SSR ha creado en 2019 una Junta de Diversidad (Diversity Board) que cuenta con la participación activa de SWI swissinfo.ch. Los miembros de la junta se han encargado de elaborar una política integral que tiene en cuenta numerosos factores, entre ellos, el género, el origen étnico y la edad, utilizando como referencia estándares nacionales o internacionales. 7. Diez idiomas, tres roles Los idiomas nacionales, alemán, francés e italiano, están agrupados en una sola unidad editorial, la redacción “suiza”. Su función es proporcionar información experta sobre política nacional y cuestiones sociales. El equipo de periodistas del servicio inglés se centra en artículos que resaltan el papel de Suiza en el mundo, ya sea como paraíso fiscal, agente principal en un amplio abanico de productos -desde farmacéuticos a productos básicos- o su sistema único de educación dual que se ha convertido también en un bien de exportación. Además, cada día el servicio inglés, a través de su sección de noticias, elabora también distintas informaciones. Los servicios lingüísticos, en español, portugués, ruso, árabe, chino y japonés, seleccionan artículos elaborados en un idioma suizo o en inglés que puedan ser relevantes para sus regiones de destino y proporcionan el contexto necesario para que sean comprendidos, por ejemplo, en Buenos Aires o Tokio. Estos equipos de redacción informan también de las relaciones entre Suiza con los países y gentes de sus respectivas áreas lingüísticas. 8. Suizos en el extranjero La oferta periodística de SWI swissinfo.ch tiene también como objetivo estrechar los lazos entre los suizos y suizas del extranjero y su tierra natal. Por razones históricas, SWI -anteriormente, Radio Suiza Internacional- es como la voz de la patria, estrechamente vinculada a la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE). Además de su cobertura editorial regular SWI swissinfo.ch ofrece también información y noticias diarias adaptadas a las necesidades de los suizos en el extranjero, a través de su aplicación interactiva SWI Plus app (iOS, Android). En 2018 había más de 760 000 ciudadanos suizos viviendo en el extranjero, de los cuales unos 160 000 estaban registrados para ejercer su derecho a voto. 9. Partenariados SWI swissinfo.ch está asociada a numerosas asociaciones y organizaciones centradas en cuestiones importantes más allá de las fronteras suizas. Acontecimientos y debates públicos son con frecuencia el objetivo principal del partenariado. La participación de SWI swissinfo.ch puede abarcar desde una cobertura informativa multilingüe hasta hacerse presente en el lugar. Si desea más información, envíenos por favor un correo. Entre los socios de SWI swissinfo.ch figuran: · Organización de Suizos en el Extranjero · educationsuisse · True Story Award (Reportagen Festival) · Suiza Turismo · Zentrum für Demokratie Aarau · Crypto Valley · Museo Nacional Suiz · easyvote (alemán, francés, italiano) Emisoras públicas socias extranjeras Radio Canadá Internacional Radio Rumanía Internacional Radio Praga Internacional Polskie Radio