Quiebre de la coalición gubernamental en Groenlandia tras la salida del partido socialdemócrata

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El partido socialdemócrata groenlandés Siumut, del que forma parte la jefa de la diplomacia de la isla ártica, abandonará la coalición gubernamental al frente de Groenlandia, anunció el viernes el primer ministro de este territorio autónomo danés.

«Siumut ya no desea formar parte de la coalición», escribió Jens Frederik Nielsen en Facebook.

Tras las elecciones locales del 11 de marzo de 2025, en las que su partido obtuvo el mayor número de votos, Nielsen había formado un gobierno de coalición con todos los partidos representados en el Inatsisartut -el parlamento groenlandés- excepto Naleraq, el más favorable a una independencia rápida respecto a Copenhague.

Siumut, que cuenta con cuatro escaños de los 31 del Inatsisartut, amenazaba con abandonar la coalición desde hace varios días.

El partido considera que dos ministras candidatas a las elecciones legislativas danesas deberían haberse apartado de sus funciones gubernamentales durante la campaña.

Groenlandia tiene dos escaños en el parlamento danés, cuyas elecciones se celebran el 24 de marzo.

«Quiero ser honesto y decir que estoy decepcionado», reaccionó Nielsen.

«Las declaraciones y señales procedentes de Estados Unidos demuestran claramente que nos encontramos en el centro de una situación geopolítica grave. Precisamente por eso era importante para mí reunir la coalición más amplia posible», escribió.

Miembro de Siumut, la ministra de Relaciones Exteriores Vivian Motzfeldt no reaccionó de inmediato, pero debería dimitir como consecuencia de esta decisión.

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