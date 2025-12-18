Cómo utilizamos la IA de forma responsable

Imagen simbólica. Keystone-SDA

La misión de Swissinfo es ofrecer a su audiencia contenidos de alta calidad y en varios idiomas. Estamos comprometidos con brindar información precisa y accesible. Para cumplir este objetivo, nuestro equipo editorial utiliza en ocasiones herramientas de inteligencia artificial (IA) como apoyo en la producción y publicación de artículos. Por ejemplo, la traducción automática nos permite difundir las noticias con mayor rapidez y publicar contenidos más profundos y elaborados.

Todo el contenido original es verificado por editores de Swissinfo y cada artículo se somete a una revisión exhaustiva antes de su publicación. Siempre que se emplea IA, lo indicamos de forma clara a nuestros lectores. A continuación, algunos ejemplos de cómo utilizamos la inteligencia artificial:

Cómo usamos la IA en la traducción

Las herramientas de traducción basadas en IA nos ayudan a ofrecer contenidos más rápido y a llegar a una audiencia más amplia.

Somos transparentes sobre cuándo y cómo se utiliza la IA en nuestros procesos editoriales. Los artículos traducidos con ayuda de estas herramientas están claramente identificados mediante un aviso.

Todas las traducciones asistidas por IA son revisadas y editadas cuidadosamente por nuestro equipo editorial para corregir posibles errores, garantizar la claridad y preservar el sentido original del texto.

Cómo usamos la IA para la verificación de datos

La IA ayuda a nuestros equipos editoriales a detectar desinformación y errores.



Las herramientas de IA también pueden servir de apoyo para verificar fuentes de información relacionadas.

Cómo usamos la IA para los resúmenes

La IA puede emplearse para generar viñetas de resumen que ofrezcan a los lectores una visión concisa de la información clave del artículo.

Todos los resúmenes son revisados por nuestro equipo editorial para asegurar su precisión y relevancia.

Nuestro objetivo es facilitar que los lectores comprendan rápidamente los puntos principales de cada artículo.

Cómo usamos la IA en la creación de imágenes, audio y vídeo

La IA puede utilizarse como apoyo en la edición de contenidos visuales y audiovisuales.



Eso incluye tareas como el doblaje, la subtitulación y la adaptación de formatos.



Todo el contenido debe cumplir los estándares de calidad de Swissinfo, incluidos los requisitos éticos y de derechos de autor.

El uso de la IA se rige por nuestras directrices internas, que se revisan y actualizan dos veces al año y se basan en los principios éticos sobre IA de la SRG.Enlace externo

Valoramos su opinión. Si desea compartir comentarios o inquietudes sobre el uso de la IA en nuestros artículos, puede escribirnos a spanish@swissinfo.ch