Larissa M. Bieler

Larissa Bieler, responsable de SWI en swissinfo.ch Thomas Kern / SWI Swissinfo

1 minuto

Responsable de SWI swissinfo.ch

miembro del Comité Directivo de la SRG de 2021 a 2026

nacida en 1978 en Suiza

Trayectoria profesional

Larissa M. Bieler creció en Bonaduz, en el cantón de los Grisones. En 2007 obtuvo en la Universidad de Zúrich una licenciatura en lingüística, gestión y economía, así como en ciencias políticas. Tras finalizar sus estudios, trabajó en el Departamento de Filología Alemana de la Universidad de Zúrich como profesora encargada y colaboradora de proyectos. Durante muchos años ejerció como periodista en medios locales y regionales.

En 2013, Larissa M. Bieler fue nombrada redactora jefa del Bündner Tagblatt. En enero de 2016 se incorporó a la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) como redactora jefa de SWI swissinfo.ch, la plataforma digital multilingüe de la SSR en diez idiomas. Entre octubre de 2018 y julio de 2022 desempeñó un doble cargo como redactora jefa y directora de SWI swissinfo.ch. De 2021 a 2026 fue miembro del Comité Directivo de la SSR.

En 2025, Larissa M. Bieler obtuvo un EMBA en el International Institute for Management Development (IMD).

Mandatos