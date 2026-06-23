Quince años de cárcel en República Dominicana a hombres que enviaban droga a EEUU y Europa

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Santo Domingo, 23 jun (EFE).- Un tribunal de la República Dominicana condenó a 15 años de prisión a tres hombres que integraban una organización dedicada a traficar con droga hacia Estados Unidos y Europa, y a quienes les fueron incautados más de 100 kilos de cocaína con varias armas de fuego en 2023, informó este martes la Fiscalía.

La investigación de las autoridades halló el 22 de julio de 2023 «datos certeros» sobre la existencia de esta organización de «alto nivel» dedicada al narcotráfico nacional e internacional, de la cual formaban parte los ahora tres condenados.

La organización se encargaba de realizar envíos de cargamentos de sustancias narcóticas desde República Dominicana hacia Estados Unidos y Europa, utilizando, como punto de salida, diferentes puertos y aeropuertos del país, detalló la Fiscalía en un documento.

En las pesquisas, la Fiscalía allanó una casa ubicada en el sector Guaco, en La Vega (centro del país), desde donde operaba la organización criminal, así como en una finca en Bonao, provincia de Monseñor Nouel (centro), que se usaba como lugar secundario.

En dichas propiedades los investigadores hallaron la droga perteneciente a los tres condenados, en total más de 100 kilogramos de cocaína dispuestas en láminas; alrededor de 97 kilos correspondían a Danckeline De La Cruz, de 28 años, mientras que otros cinco kilos correspondían a Basilio Saturria Mosquea, de 44 años, y a José Luis Santana Vargas, de 38 años.

Asimismo, las autoridades encontraron 490 kilogramos de un polvo blanco en el que «no se detectaron sustancias controladas».

De acuerdo con la investigación, De la Cruz compró en efectivo ambos inmuebles por la suma de 5.500.000 pesos dominicanos (94.050 dólares) sin utilizar transferencia o depósito en el sistema financiero.

Además de los 15 años de prisión para los tres implicados, esta sentencia, emitida por el tribunal de República Dominicana, obliga a los implicados al pago de una multa de medio millón de pesos (8.500 dólares) y ordena el decomiso de todos los bienes incautados durante la investigación. EFE

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