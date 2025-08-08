The Swiss voice in the world since 1935

Quince detenidos en manifestación de apoyo a inmigrantes retenidos por ICE en Nueva York

Nueva York, 8 ago (EFE).- Un total de 15 personas fueron arrestadas hoy en Nueva York durante una protesta para exigir que el Servicio de Inmigración (ICE) deje de detener inmigrantes en su sede en el edificio federal en Manhattan, donde les mantienen en condiciones inhumanas, según han denunciado activistas.

Aseguran que los inmigrantes detenidos en el piso 10 del edificio, donde se ha negado el acceso a congresistas, no cuentan con camas, duchas, atención médica ni acceso legal, y que están hacinados.

A pesar de las autoridades aseguran que el lugar era simplemente un “centro de procesamiento” los defensores de los inmigrantes sostienen además que éstos están “desaparecidos” dentro del edificio, identificado como el 26 Federal Plaza, que también alberga el tribunal de inmigración.

Una delegación de líderes religiosos intentó ingresar al edificio para entregar una carta exigiendo acceso a los detenidos, pero, al igual que ha ocurrido con congresistas, se les negó el acceso.

En respuesta, 15 manifestantes se sentaron bloqueando la calle frente al edificio, en un acto de desobediencia civil, y mientras eran arrestados gritaban: «¡sin odio, sin miedo, ICE no es bienvenido aquí!» y «¡Suéltenlos!»en referencia a los inmigrantes en el piso 10.

En la carta se exige acceso inmediato y sin restricciones al décimo piso para funcionarios electos, líderes religiosos y observadores legales.

«Nueva York es una ciudad de inmigrantes, pero ahora mismo, el 26 de Federal Plaza es un escenario de crueldad y anarquía. Hemos sido testigos de arrestos ilegales, detenciones inhumanas y la negación de derechos básicos por parte del ICE. Esto no es justicia; esto es abuso», dijo Renata Pumarol, portavoz de la manifestación, en la que participaron activistas y líderes religiosos.

«No dejaremos de luchar hasta que todos los detenidos sean libres y esta prisión en la sombra sea cerrada», afirmó. EFE

