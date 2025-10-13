Quince muertos, incluidos once niños, al naufragar una embarcación en un lago de Ghana

Accra, 13 oct (EFE).- Quince personas, incluidos once niños, murieron el sábado a causa del naufragio de una embarcación en el lago Volta, en el este de Ghana, informó la Autoridad Marítima de Ghana (GMA).

El desastre ocurrió este sábado cerca de la zona de Kete Krachi, en la región de Oti, tras «el vuelco de una embarcación extremadamente sobrecargada», indicó la GMA en un comunicado emitido a última del domingo.

«La magnitud de esta tragedia es desgarradora: once de los fallecidos son niños (de entre 2 y 14 años). Cuatro adultos también fallecieron, y otros cuatro sobrevivieron», precisó la autoridad.

La GAM anunció la apertura de una «investigación exhaustiva» que implica el despliegue de un equipo especializado, incluidos inspectores marítimos y expertos de la Armada, para determinar la causa y exigir responsabilidades.

También se constituirá un comité de investigación de accidentes en el Ministerio de Transporte para garantizar cambios urgentes en las políticas de navegación.

«Las embarcaciones sobrecargadas y los operadores que infrinjan las normas de seguridad serán incautados y procesados», advirtió la entidad reguladora, quien instó a los usuario del lago Volta a velar por su seguridad y no abordar «ninguna embarcación visiblemente sobrecargada o sin chalecos salvavidas». EFE

