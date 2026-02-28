Quince muertos en un ataque de Israel y EE.UU. contra un pabellón deportivo en Irán

1 minuto

Redacción Internacional, 28 feb (EFE).- Uno de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, informaron las autoridades locales.

El ataque alcanzó varias zonas residenciales de la ciudad de Lamerd, en la provincia de Fars, donde había un pabellón deportivo, dos zonas residenciales y el patio de una escuela.

«Lamentablemente, hasta el momento 15 ciudadanos han muerto. Sin duda, el número de fallecidos será superior a 15 y la cantidad de heridos también es muy elevada», dijo el gobernador de Lamerd, en declaraciones recogidas por la agencia de noticas Mehr. EFE

