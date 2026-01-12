Quince toneladas de residuos electrónicos salen de Galápagos para reducir la contaminación

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 12 ene (EFE).- Unas quince toneladas de residuos electrónicos que se acumularon por más de diez años en la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago de las Galápagos (Ecuador), fueron movilizadas hacia Guayaquil, para reducir la contaminación y tratarlos de manera ambientalmente responsable.

El traslado se realizó por medio de un convenio firmado en octubre entre la Alcaldía de Santa Cruz y la empresa Recicla Electronic, que será la encargada de gestionar estos residuos, que son parte de entre las 60 y 80 toneladas que se almacenaron en esa isla y que terminarán de llegar al territorio continental próximamente.

«Realmente era un tema preocupante, una contaminación muy clara y constante que estaba sucediendo allá», dijo a EFE Gustavo Marriott, fundador y director de Recicla Electronic, quien explicó que los residuos estaban en un terreno al aire libre y que cuando se exponían al sol y a la lluvia generaban líquidos altamente contaminantes que iban a la tierra y las fuentes de agua.

En ese lugar él y su equipo encontraron refrigeradoras, cocinas, computadoras, lavadoras, y también pilas, baterías, teléfonos móviles y otros artefactos que los habitantes habían desechado ya sea por que no los pudieron arreglar o porque extrajeron partes y botaron lo que ya no les servía.

Una gran parte de esos desechos, que fueron transportados en contenedores a bordo de barcos, llegaron este lunes a Guayaquil, donde serán procesados.

Reducir la contaminación

Marriott considera que el aparato más contaminante es el refrigerador, en específico el gas que utiliza, pues «se convierte en gas de efecto invernadero».

«Por cada doce refrigeradoras es como si una persona condujera un carro seis meses, pues generan 1,4 toneladas de dióxido de carbono. Imagínate 120 refrigeradoras o 1.200… y eso solo hablando del gas refrigerante, faltan los otros componentes», ejemplificó.

«Once pilas tiradas a una piscina olímpica contaminan toda el agua en siete días. Realmente los impactos que estamos evitando son enormes», añadió.

Marriott afirmó que lo que buscan es generar conciencia en los habitantes de las islas y que comprendan que cada acción que realizan, como desechar un electrodoméstico, «influye directamente en el medio ambiente», más aún en un ecosistema tan biodiverso como el de las Galápagos.

Debido a esa biodivesidad, las Galápagos, formadas por trece islas grandes situadas a unos 1.000 kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, están consideradas como una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo y un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

Como parte del convenio con la Municipalidad de Santa Cruz, ahora hay pequeños contenedores para que los habitantes del archipiélagos puedan depositar ahí sus aparatos, que luego serán recogidos para llevarlos al territorio continental.

Marriott indicó que ahora el reto es expandirse a otras islas, como San Cristóbal, la capital de la región insular, donde conoce que también están trabajando en enviar residuos electrónicos al continente, pero en menor escala.

cbs/fgg

(foto) (video)