¿Controla Suiza suficientemente sus consulados honorarios?

En la actualidad hay 225 consulados honorarios suizos en más de 100 países de todo el mundo, unos 20 más que hace diez años. Michael Wenger

Representan a Suiza y cuentan con una excelente red de contactos a nivel local. Sin embargo, esto también hace que las personas designadas como cónsules honorarios puedan verse afectadas por posibles conflictos de intereses. Aunque el Gobierno de Suiza pretende ahora ampliar los consulados honorarios de forma selectiva, el control de sus vínculos de intereses sigue siendo el mismo. Este control es sorprendentemente moderado.

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Suiza cuenta con más de 200 consulados honorarios en todo el mundo. Las y los cónsules honorarios, que ejercen su cargo de forma voluntaria, cuentan con una amplia red de contactos a escala local y representan a Suiza, entre otros lugares, en regiones que carecen de embajada o consulado general propios.

Precisamente la proximidad de estas personas a la economía y la política locales hace que este cargo resulte atractivo para Suiza, pero al mismo tiempo lo hace vulnerable a los conflictos de intereses. Y es que quien está profundamente integrado en las élites locales de una zona remota del mundo puede verse envuelto en situaciones en las que sus propios intereses privados, económicos o políticos entren en conflicto con los objetivos de la política exterior suiza.

Por ello, un informeEnlace externo de la Comisión de Control del Consejo de los Estados (GPK-S) de noviembre de 2025 exigió un examen más sistemático de los vínculos de intereses. El Consejo FederalEnlace externo aceptó la recomendación en principio, pero el control sigue basándose en gran medida en una confianza previa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza menciona varios ámbitos sensibles. Pueden existir riesgos en el caso de participaciones económicas en sectores con alto riesgo de corrupción, y en su caso también en cargos en partidos políticos o en compromisos en asociaciones cuyos objetivos puedan contradecir los intereses de la política exterior suiza.

Los cónsules honorarios representan oficialmente a Suiza, aunque hoy en día sus funciones sean principalmente representativas. Desde 2008, solo disponen de unas pocas competencias consulares.

La autodeclaración como elemento central

Ya se aplica lo siguiente: las personas que se postulen para el cargo deben revelar sus vínculos de intereses privados y profesionales.

Según la declaración del Consejo Federal, la novedad es que, en el futuro, los vínculos de intereses deberán registrarse sistemáticamente en el momento del nombramiento y en cada renovación cuatrienal del mandato. La base para ello es una ficha personal obligatoria que deben firmar los candidatos. Swissinfo dispone de una copia de dicha ficha. La Secretaría General del Ministerio señaló que este documento se encuentra actualmente en proceso de revisión.

El Ministerio de Exteriores subraya que las actividades privadas y profesionales, así como los posibles mandatos frente al Estado receptor o a un tercer Estado, ya se examinan exhaustivamente en el marco del proceso de selección.

Sin embargo, la pregunta que se plantea es: ¿basta con que la evaluación de idoneidad se base en una autodeclaración de las candidatas o de los candidatos? Al fin y al cabo, que se revelen los conflictos de intereses existentes es, en última instancia, una cuestión de confianza.

A petición de swissinfo, el Ministerio precisa: «Además de la autodeclaración, las representaciones superiores seguirán realizando investigaciones en el entorno de las personas candidatas». Aquellas personas que ocupen esta función están además obligadas a comunicar inmediatamente cualquier cambio en sus vínculos de intereses. De este modo, la autodeclaración sigue siendo el instrumento fundamental para la evaluación de los conflictos de intereses.

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¿Más competencias, más riesgos?

Al mismo tiempo, el Consejo Federal tiene previsto ampliar el papel de los consulados honorarios. En la estrategia consular 2026-2029 Enlace externose prevé asignarles tareas adicionales en determinadas regiones.

La estrategia destaca la amplia red con la que los consulados honorarios apoyan a la Confederación de forma voluntaria. «En regiones con una red de representación escasa, se podrían mejorar la eficiencia y la capacidad de reacción», se afirma en la estrategia consular.

Esto agrava la situación inicial. Y es que, a medida que aumenta la responsabilidad, también lo hace la importancia de los posibles conflictos de intereses. Si hasta ahora la actividad de las y los cónsules honorarios era principalmente representativa, en el futuro podría ser más operativa, por ejemplo, prestando apoyo en situaciones de crisis o colaborando con las autoridades locales.

Sin embargo, el reto estructural, es decir, la estrecha red de contactos que hace que estas personas sean especialmente valiosas, sigue siendo un punto débil potencial.

Normas más claras para la apertura y el cierre

La Comisión de Control del Consejo de los Estados, es decir, la Cámara Alta del Parlamento helvético, había recomendado al Consejo Federal, o sea, el Ejecutivo suizo, que definiera directrices estratégicas vinculantes para la apertura, el mantenimiento y el cierre de consulados honorarios, así como para la destitución de sus representantes. Estas directrices ya están disponibles y se han incorporado a la estrategia consular 2026-2029.

Así, en el futuro, las embajadas deberán evaluar periódicamente qué utilidad concreta aporta un consulado honorario. Dichos beneficios podrían ser, por ejemplo: el acceso a las autoridades locales, la obtención de información o el apoyo a las empresas suizas, así como a la comunidad suiza en el extranjero.

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Estas directrices tienen por objeto garantizar que los consulados honorarios no se mantengan únicamente porque siempre han existido. Más bien, deben aportar una contribución cuantificable a la política exterior. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores dispone así de una base más clara para prorrogar los mandatos —o también para rescindirlos.

Se trata, por tanto, de reformas que aportan más sistemática y criterios más claros. Sin embargo, también en el futuro Suiza seguirá apostando firmemente por la confianza, la autodeclaración y la evaluación in situ. Solo la práctica demostrará si esto funciona.

Editado por Balz Rigendinger y adaptado del original en alemán al español por Patricia Islas

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