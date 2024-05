José Raúl Mulino gana elecciones en Panamá en medio de la controversia

José Raúl Mulino Keystone

Esta semana, del 4 al 11 de mayo, nos hemos asomado a la prensa suiza para ofrecerle un rápido vistazo de las noticias más destacadas del mundo hispanohablante.

5 minutos

José Kress Especialista en medios de la comunicación y sociólogo con experiencia profesional en ciencias sociales, periodismo, redes sociales y en la producción de podcast.

Perú: Protestas en el Machu Picchu por los temores de la privatización del Monte Sagrado

Desde principios de año se desencadenaron protestas masivas en torno al Machu Picchu, ya que la población local teme que su montaña sagrada sea comercializada. Las demandas de renuncia de la ministra de cultura peruana y la insistencia en que el Machu Picchu no está en venta, arrojan luz sobre las tensiones políticas que rodean la principal atracción turística de Perú. El motivo de la disputa es una decisión del Ministerio de Cultura: quiere externalizar la venta de entradas a Machu Picchu a una empresa privada.

Para las personas que visitan el Machu Picchu, queda claro de inmediato por qué casi dos millones de turistas acuden a este lugar cada año: las majestuosas ruinas incas se elevan con solemnidad y misterio desde la neblina. Poco a poco, se revela la ciudad entera del siglo XV con sus casas y templos construidos para resistir terremotos, cuyos bloques de piedra entrelazados son un testimonio fascinante de tiempos pasados. (Fuente: SRF en alemánEnlace externo)

Argentina: Milei pide la destitución de ministro español por acusaciones de drogas

El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, expresó su furia hacia el ministro de transporte de España, Oscar Puente, sugiriendo su destitución. Puente comentó públicamente que Milei podría estar consumiendo drogas. Esto desencadenó en una serie de ataques verbales desde Buenos Aires contra el gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez, instando a Sánchez a retirar a Puente del Ejecutivo.

España no respondió más al arrebato de ira desde Buenos Aires. En una breve declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, se rechazaron “categóricamente” las “infundadas” declaraciones, sin abordar la sospecha de drogas. La decisión de Milei de no reunirse con Sánchez ni con el Rey Felipe VI durante su primera visita como presidente en mayo, sino de hacer campaña para el partido de ultraderecha Vox para las elecciones al Parlamento Europeo, probable no provoque una mejora en las relaciones entre ambos países. (Fuente: Watson en alemánEnlace externo)

Panamá: José Raúl Mulino gana elecciones en Panamá en medio de la controversia

José Raúl Mulino, del círculo del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, ha ganado las elecciones presidenciales en Panamá. Con más del 90 por ciento de los votos escrutados en la noche del domingo se informó que Mulino obtuvo cerca del 34,5% de los votos, seguido por Ricardo Lombana, un abogado que denunció la corrupción, con alrededor del 25%.

Ricardo Lombana reconoció la victoria de Mulino. Además de la presidencia, los tres millones de votantes también decidieron sobre 71 escaños parlamentarios y casi 800 cargos locales. Mulino, inicialmente candidato a la vicepresidencia del partido Alianza para Salvar a Panamá junto a Martinelli, ascendió cuando este fue excluido de las elecciones por su condena por corrupción.

El reciente decrecimiento de la economía panameña se atribuye a la disminución del tráfico marítimo en el Canal de Panamá debido a una sequía. Durante la campaña electoral, temas como la desigualdad social y el papel de Panamá como país de tránsito para migrantes hacia EE. UU. estuvieron en debate. Mulino, de 64 años, exministro de Asuntos Exteriores, Seguridad y Justicia, expresó su intención de detener el cruce del Darién desde Colombia hacia Panamá, ruta utilizada por más de medio millón de migrantes el año pasado. Se espera que Mulino asuma la presidencia en julio, sucediendo a Laurentino Cortizo. (Fuente: NZZ en alemánEnlace externo)

Revisado por Patricia Islas