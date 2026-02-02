Herencia transfronteriza: lo que debe saber

Para la comunidad suiza que vive fuera del país alpino, planificar la sucesión o gestionar una herencia es un desafío complejo. No se trata únicamente del patrimonio, sino también de diferentes valores, responsabilidades y sistemas legales.

«Mi generación hereda muchísimo más que cualquier otra generación anterior», afirma el cineasta bernés Simon Baumann.

Sólo en Suiza, en los últimos 30 años, las herencias han aumentado al doble de la tasa de los salarios. Según estimaciones de la Universidad de LausanaEnlace externo, este año se espera alcanzar por primera vez la suma de 100 mil millones de francos suizos.

Los padres de Baumann, Stephanie y Ruedi, participaron activamente como legisladores en la Cámara Baja del Parlamento suizo, representando al Partido Socialista y al Partido Verde, respectivamente.

Desde que se retiraron de la política, han vivido en una granja en el suroeste de Francia durante más de veinte años, y ahora desean organizar su sucesión.

Su hijo, Simon Baumann, aprovechó la oportunidad para realizar un documental sobre diversos aspectos de la sucesión. El pasado marzo, su película, Wir Erben («Nosotros, los herederos»), Enlace externoganó el Premio Quartz al Mejor Documental en los Premios del Cine SuizoEnlace externo.

Como ninguno de los dos hijos está interesado en hacerse cargo de la granja en Francia, dentro de la familia surgen muchas cuestiones relacionadas con la sucesión.

En esta escena del documental, la familia Baumann se reúne en su granja en Francia para debatir la sucesión. Balzli & Fahrer GmbH

¿Qué puntos deben tenerse en cuenta cuando los ciudadanos suizos residentes en el extranjero desean liquidar su patrimonio?

Cuando los bienes de una herencia se distribuyen a través de las fronteras nacionales, surgen obstáculos jurídicos y fiscales adicionales a las cuestiones familiares y financieras, que a menudo suelen ser delicadas.

Para lass más de 800.000 personas de nacionalidad suiza que viven más allá de las fronteras helvéticas, así como para aquellas con doble nacionalidad que viven en la Confederación, prever y organizar el propio patrimonio de forma clara y meditada ayuda a evitar muchas complicaciones a los familiares y a sus herederos.

Y los obstáculos suelen ser muchos, como lo demuestra la siguiente lista de un lector que evidentemente ha tenido dificultades con los trámites sucesorios: «El tiempo que demoran los bancos en procesar la documentación tras la publicación del testamento; las repetidas solicitudes de devolución de retenciones fiscales, a pesar de la existencia de un convenio fiscal entre Suiza y el país de residencia; las dificultades para abrir y gestionar una cuenta bancaria en Suiza cuando se vive fuera de Europa».

Es complicado

Saber dónde encontrar la información ya es útil. De hecho, las nuevas normas sobre derecho sucesorio internacional están en vigor en Suiza desde el 1 de enero de 2025Enlace externo. Estas responden a la intensificación de las relaciones internacionales entre las personas y sus bienes heredados.

«Estas mejoras son especialmente importantes en un momento en el que es cada vez más frecuente desarrollar la vida profesional y privada entre varios países y en el que el número de herencias internacionales está en aumento», escribió el Gobierno de Suiza en un comunicadoEnlace externo sobre este tema.

En principio, se aplica el derecho sucesorio del último domicilio habitual del difunto; por lo tanto, para los ciudadanos helvéticos que viven en el extranjero, en la mayoría de los casos se aplica el derecho de su país de residencia. Sin embargo, con la nueva legislación, los suizos y las suizas residentes en el extranjero, así como las personas con doble nacionalidad, podrán declarar en su testamento la aplicabilidad vinculante del derecho de sucesiones de la Confederación.

El derecho suizo no es aplicable en todas partes

Esto puede ofrecer ventajas en la planificación patrimonial y aclarar quién hereda. Sin embargo, no todos los países reconocen esta norma, por lo que cualquier persona que deje una herencia debe consultar con las autoridades competentes de su país de residencia.

También es importante saber que el derecho sucesorio suizo no permite eludir el derecho a la herencia obligatoria: las herencias obligatorias a favor de los hijos, hijas y cónyuges supervivientes siempre quedan protegidas, en la medida que los procedimientos se lleven a cabo conforme al derecho suizo.

Asimismo, en un testamento, la legislación sucesoria puede aplicarse de forma diferente a distintos bienes. Por ejemplo, en Francia, los bienes inmuebles están sujetos obligatoriamente a la legislación francesa.

En Italia, la situación inmobiliaria parece un poco más compleja, como escribe un lector: «En ciertas provincias de las regiones de Friuli-Venecia Julia y Trentino-Alto Adigio, incluidas las provincias autónomas de Trento y Bolzano, los bienes inmuebles están sujetos al llamado sistema de ‘registro de tierras’»

«Esto complica un poco la herencia de bienes inmuebles, por lo que el proceso burocrático no lo gestiona únicamente la Agencia Tributaria (oficina de sucesiones y registro de la propiedad), como en el resto de Italia. En su lugar, se debe solicitar el llamado ‘Certificado de Herencia’, emitido por el tribunal civil de la zona donde se ubica la propiedad en cuestión».

Es probable que esta sea sólo una de cientos de regulaciones locales específicas que pueden afectar las sucesiones transfronterizas.

La cuestión de los impuestos sobre sucesiones

Además de la elección de la legislación sucesoria aplicable, el tratamiento fiscal del patrimonio es fundamental. Los bienes heredados traídos a Suiza desde el extranjero suelen estar exentos de derechos de aduana hasta un valor de 100.000 francos suizos.

Pero si las mercancías tienen un valor superior, se requiere una notificación a la Administración Federal de AduanasEnlace externo, entidad que emitirá entonces una autorización de importación.

Como en muchos otros países, el impuesto de sucesiones en Suiza se regula a nivel cantonal y, en el caso de los bienes depositados en el extranjero, se recauda principalmente en el país de domicilio del fallecido. En la Confederación, la herencia debe declararse y tributar como bien inmueble.

En este contexto, existe un alto riesgo de doble imposición, ya que varios Estados pueden cobrar gravamen sobre la misma herencia.

Suiza ha celebrado sólo unos pocos convenios de doble imposición (CDI) en materia de impuestos sobre sucesiones, por ejemplo, con AlemaniaEnlace externo, AustriaEnlace externo, SueciaEnlace externo, Estados UnidosEnlace externo, y Reino UnidoEnlace externo. Sin embargo, con muchos otros países no existen acuerdos similares.

Se recomienda oficialmente a los ciudadanos suizos residentes en el extranjero que depositen su testamento en una representación suiza (embajada o consulado). Cualquier opción para regirse por la ley helvética debe constar claramente en el testamento.

Los testamentos o acuerdos sucesorios antiguos deberían revisarse y, de ser necesario, adaptarse, ya que las nuevas normas sobre derecho sucesorio internacional de 2025 se aplican desde el momento de la muerte y no desde el momento en que se redacta el testamento.

Dada la extrema complejidad del tema, en casi todos los casos es recomendable buscar asistencia profesional en derecho sucesorio internacional con prioridad. Las embajadas y consulados suizos pueden proporcionar información inicial y listas de especialistas locales en este ámbito.

De hecho, como muestra Simon Baumann en su documental: una herencia contiene mucho más que simples posesiones materiales: también transmite historias de vida, esperanzas y responsabilidades.

Texto adaptado del italiano por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff y Patricia Islas

