Incendio en un autobús en Suiza deja seis muertos; se descarta la pista terrorista
El martes, un autobús PostAuto, el icónico transporte amarillo que conecta zonas rurales en Suiza, quedó completamente destruido por las llamas en el cantón de Friburgo. Según algunos informes, un hombre se habría rociado con gasolina antes de prenderse fuego. Las autoridades descartan que se trate de un acto terrorista.
Seis personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas tras el incendio que se declaró el martes hacia las 18:30 en un autobús en Kerzers, en el cantón de Friburgo. Dos de las tres personas hospitalizadas se encuentran en estado crítico, mientras que la tercera ya le han dado el alta hospitalaria. Otras dos personas fueron atendidas en el lugar y sus lesiones no requirieron hospitalización. Así lo han informado las autoridades en una rueda de prensa que ha tenido lugar a primera hora de la tarde del miércoles.
El presunto autor del incendio sería un ciudadano suizo de unos sesenta años, residente en el cantón de Berna, conocido por las autoridades y considerado una persona «marginada y con trastornos mentales».
>> Imágenes del incendio:
Contenido externo
Víctimas nacidas entre 1961 y 2009
Aún no está claro si el responsable del suceso se encuentra entre las víctimas, cuya identificación podría tardar varios días. El comandante de la policía cantonal de Friburgo declaró a los medios que los años de nacimiento de las víctimas se sitúan entre 1961 y 2009. Por el momento, tampoco se sabe cuántas personas viajaban a bordo del vehículo.
Contenido externo
Llamamiento a posibles testigos
Las investigaciones tratan de esclarecer la dinámica exacta del incendio, por lo que se ha lanzado un llamamiento a posibles testigos.
El lugar del accidente permanece cerrado al público, y la policía ha instado desde el primer momento a la población a no acercarse. No obstante, durante la jornada del miércoles, varias personas depositaron flores y velas en homenaje a las víctimas.
>> Imágenes del incendio:
Contenido externo
El vehículo, que circulaba en la línea Düdingen-Kerzers, quedó completamente destruido por las llamas.
La Post, empresa que gestiona los autobuses suizos PostAuto proporciona un equipo de asistencia
La Post expresó su consternación por la trágica noticia. «Nuestros pensamientos están con los heridos y con los familiares de los fallecidos». Un equipo de asistencia estará disponible para los empleados a partir del miércoles. La empresa mantiene un estrecho contacto con la policía cantonal de Friburgo, encargada de las investigaciones sobre el incidente bajo la dirección del fiscal cantonal.
El presidente de la Confederación, Guy Parmelin, expresó en la plataforma X su dolor por lo sucedido: «Estoy consternado y entristecido por el hecho de que, una vez más, personas hayan perdido la vida en Suiza a causa de un grave incendio. Las circunstancias aún deben aclararse. Expreso mis condolencias a los familiares de las víctimas de Kerzers. También pienso en los heridos y en los equipos de rescate».
Contenido externo
Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte.— Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026Enlace externo
El Gobierno cantonal de Friburgo expresa sus condolencias
El Gobierno cantonal de Friburgo ha manifestado su profunda solidaridad con las familias de las víctimas del incendio. En un comunicado enviado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, el Ejecutivo cantonal expresó sus más sinceras condolencias y envió sus pensamientos a «todas las personas afectadas por el suceso».
Asimismo, elogió «el compromiso y la profesionalidad de los servicios de rescate, de las fuerzas de seguridad y de todas las personas movilizadas para hacer frente a esta situación excepcional».
Un minuto de silencio en el Parlamento
Al inicio de la sesión del miércoles, el Consejo Nacional (cámara baja) y el Consejo de los Estados (cámara alta) —las dos cámaras de la Asamblea federal (Parlamento)— guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio. El presidente del Consejo Nacional, el friburgués Pierre-André Page, expresó, en su nombre y en el de toda la cámara, su solidaridad y las más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos.
«Este trágico suceso conmociona no solo a una región o a un cantón, sino mucho más allá», afirmó Page. «Espero que las circunstancias de esta tragedia se aclaren rápidamente», añadió.
Por su parte, Stefan Engler, presidente del Consejo de los Cantones, subrayó el carácter «brutal» de lo ocurrido. «Una situación cotidiana, quizá la vuelta a casa del trabajo o de la escuela, tomó un giro inimaginable», declaró.
Al igual que Page, Engler expresó su deseo de que se esclarezcan cuanto antes los hechos de esta tragedia.
Texto adaptado del italiano por Carla Wolff.
Mostrar más
Varias víctimas mortales tras un incendio en un autobús en el oeste de Suiza
Los más leídos
Quinta Suiza
Los más discutidos
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.