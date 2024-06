La diáspora suiza aprueba por poco la limitación de las primas sanitarias

Keystone / Laurent Gillieron

Mientras que la mayoría de la población suiza la rechazó, la Quinta Suiza aprobó la iniciativa socialista de reducir las primas con casi un 51%. En los otros tres temas, la diáspora votó en consonancia con el resto del país, apoyando con más fuerza la Ley de Electricidad.

4 minutos

La iniciativa socialista de limitar las primas del seguro médico al 10% de la renta disponible fue claramente derrotada en la votación del domingo, con un 55,5% de votos en contra.

Sin embargo, entre los suizos residentes en el extranjero (o al menos los que viven en los únicos 12 cantones de los que se dispone de estadísticas detalladas), el sí se impuso por escaso margen, con un 50,9%, lo que supone una ventaja de algo más de 600 votos.

Este resultado coincide con las previsiones de los sondeos de gfs.bern, que mostraban que la Quinta Suiza estaba ligeramente más a favor de la iniciativa socialista que sus compatriotas en el país (el 53% de los encuestados seguían apoyándolo diez días antes de la votación), aunque la oposición había crecido fuertemente entre la diáspora a lo largo de la campaña.

“En principio, los suizos residentes en el extranjero no están asegurados en Suiza y, por tanto, no se beneficiarían de una limitación de las primas sanitarias”, señaló entonces Martina Mousson, politóloga del instituto demoscópico.

La mayor aprobación mostrada por la diáspora puede explicarse por el hecho de que tienden a votar ligeramente más a la izquierda que quienes residen en el país, pero también porque la cuestión de la financiación de la medida, principal motor del escepticismo, no les habría afectado.

Mostrar más

Mostrar más Seis lecciones que aprender de esta votación sobre el seguro médico Este contenido fue publicado en El pueblo suizo se lamenta bajo el peso de un sistema sanitario de lujo para los estándares internacionales. Sin embargo, han rechazado dos iniciativas que buscaban soluciones. ¿Cuáles son las razones? ¿Y qué pasará ahora? Nuestro análisis. leer más Seis lecciones que aprender de esta votación sobre el seguro médico

Contenido externo

Sin embargo, según Urs Bieri, codirector de gfs.bern, no hubo una división clara. “No hay un sí claro de los suizos residentes en el extranjero frente a un no claro dentro del país”, declaró poco después de conocerse los resultados. Hay una diferencia, pero no es contundente.

Por otra parte, la iniciativa del Centro que pedía la introducción de un freno de costes fue rechazada en las mismas proporciones por la Quinta Suiza que por el conjunto del país.

Contenido externo

En el último sondeo antes de la votación, la diáspora apoyaba la propuesta, con un 50% de votos a favor, sin embargo, como en el caso del texto socialista, la tendencia fue el aumento del voto negativo.

Contenido externo

La Ley de Electricidad recibe el visto bueno

La Ley de Electricidad pasó las urnas el domingo sin dificultad ni sorpresas.

La reforma, concebida para impulsar el desarrollo de las energías renovables y asegurar el suministro eléctrico, obtuvo incluso un sí de 7,5 puntos porcentuales (casi 18.700 votos) de los expatriados.

Contenido externo

Hubo un amplio consenso social a favor de la reforma y, durante toda la campaña, la diáspora apoyó la ley en las mismas proporciones que el conjunto de la población.

Finalmente, la Quinta Suiza dio a la iniciativa ‘Stop a la vacunación obligatoria’ la misma bofetada que sus compatriotas residentes en el país, y de nuevo no fue ninguna sorpresa, ya que el texto no contaba con el apoyo de ninguno de los grupos de población encuestados por gfs.bern antes de la votación.

Contenido externo

Las votaciones del domingo no habrían cambiado la “norma” en cuanto a cómo votan los suizos residentes en el extranjero, ya que en general apoyan más los planes de las autoridades y confían más en la postura del Gobierno. Fuera de Suiza, el electorado tiende a rechazar las iniciativas populares o las acepta por los pelos.

Escasa participación

En los 12 distritos de la Quinta Suiza se emitieron unos 36.400 votos de los 156.500 inscritos, lo que supone una participación del 23,3%, por debajo de la media del 26% registrada en las votaciones federales de los últimos cinco años.

Contenido externo

Esta modesta participación no es sorprendente, dado que las cuatro cuestiones sometidas a votación se referían a asuntos internos que habrían tenido poco o ningún impacto en los expatriados.

La participación también fue relativamente baja a nivel nacional, con poco más del 45%, frente a una media del 50% en los últimos cinco años.

Texto adaptado del francés por Carla Wolff

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI