La misteriosa suiza detrás del ala gigante que se alza en Argentina

Myriam Stefford y Raúl Barón Biza. Tras su accidente fatal, la aviadora suiza fue inmortalizada en el mausoleo El Ala, en Argentina. PD

En el corazón de Argentina, un ala de hormigón de 82 metros se eleva hacia el cielo. Los turistas la fotografían, las guías de viaje la mencionan y los argentinos conocen su historia. En la Confederación, en cambio, pocos saben que uno de los monumentos más altos del país sudamericano honra a una mujer suiza.

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Myriam Stefford, nacida Rosa Martha Rossi en Berna, es una leyenda en Argentina. Unos 11.500 kilómetros separan su lugar de nacimiento de su mausoleo El Ala, en la provincia de Córdoba. Su agitada vida ha sido ampliamente documentada. Periódicos en SuizaEnlace externo, así como publicaciones en el extranjero, libros y películas han relatado su historia. Sin embargo, es menos conocido el monumento que, construido en su memoria, aún perdura.

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¿Por qué un mausoleo de 82 metros en honor a una mujer suizaEnlace externo se mantiene en pie en medio de un país sudamericano desde hace 90 años? La respuesta comienza con una vida marcada por la aventura, un gran amor y la pasión por volar, y termina con un trágico accidente que aún hoy está rodeado de misterio.

Myriam Stefford, nacida Rosa Martha Rossi en Berna, Suiza, se convirtió en una figura deslumbrante de la alta sociedad argentina. PD

Rosa Martha Rossi nació en Berna en 1905. Su padre, comerciante de carruajes originario del Tesino, pertenecía a la clase media. En 1924, la joven abandonó la capital suiza y viajó a París, oficialmente por un año.

Las razones siguen sin estar claras. Fuentes argentinas sostienen que huyó de su casa; historiadores suizos sospechan conflictos familiares o una relación no deseada.

Se desconoce cómo se ganaba la vida en París. Tampoco está claro de qué manera conoció al millonario Raúl Barón Biza. Lo que sí es seguro es que el excéntrico argentino reinventó a Rosa Rossi como Myriam Stefford.

En su propia revista, en 1926, la presentó como una estrella cinematográfica en ascenso con papeles en películas alemanas. Hoy sabemos que esa carrera fue en gran medida inventada. Su nombre no figura ni en archivos cinematográficos ni en padrones teatrales.

Incluso se anunció en la prensa una boda en Venecia; sin embargo, décadas más tarde no se encontró ningún asentamiento correspondiente en el registro civil. Cuando Stefford llegó a Argentina en 1928, al parecer fue inscripta como trabajadora soltera.

Una de las primeras aviadoras de Argentina

Apenas unas semanas después de obtener su licencia de piloto, Myriam Stefford emprendió un ambicioso vuelo promocional que terminó de forma trágica. PD

A pesar de todo, la actriz suiza se convirtió en una figura destacada en Argentina. Se movía en círculos acomodados, llevaba una vida glamorosa y descubrió una nueva pasión: la aviación. En 1931 fue una de las primeras mujeres del país en obtener la licencia de piloto. Apenas unas semanas después, anunció planes para emprender un vuelo escalonado por 14 capitales provinciales.

El 18 de agosto de 1931 despegó en su pequeña aeronave biplazaEnlace externo [ndr: bautizada por ella como Chingolo, en referencia a una diminuta ave de la zona]. Durante la travesía, una serie de incidentes la obligaron a realizar aterrizajes de emergencia, aunque decidió continuar el vuelo. El 26 de agosto de 1931, el avión se estrelló cerca de Marayes, en la provincia de San Juan. Stefford y su instructor de vuelo murieron en el accidente.

Poco después comenzaron a circular rumores sobre la causa de la tragedia. Algunos hablaban de una bolsa de aire; otros especulaban sobre un crimen. Las leyendas surgieron inmediatamente después de su muerte y persisten hasta hoy.

Un monumento dedicado al amor

Barón Biza respondió a la muerte de su compañera con un proyecto conmemorativo sin precedentes. Primero hizo erigir un monumento en el lugar del accidente. En 1936 le siguió el colosal mausoleo El Ala, en Alta Gracia: un ala de hormigón de 82 metros que supera incluso al famoso obelisco de Buenos Aires.

El Ala, cerca de Alta Gracia, en la provincia argentina de Córdoba, tiene 82 metros de altura. PD

Concebida como una gigantesca ala estilizada de avión, la estructura también fue pensada como un faro. Documentos de la época señalan que la luz que brillaba en su punta podía verse a una distancia de hasta 60 kilómetros.

Los restos de Myriam Stefford fueron trasladados allí. Según la leyenda, fue enterrada con sus joyas, entre ellas un diamante que dio lugar a numerosos mitos.

Desde el principio, el monumento fue concebido como un espacio público: un parque y lugar de encuentro. Se dice que miles de personas asistieron a su inauguración en 1936. Noventa años después, el ala de hormigón aún se alza en el paisaje de las sierras cordobesas, deteriorada por el clima, abandonada y, en Suiza, prácticamente olvidada.

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Una historia que sigue viva en la región

En Argentina, sin embargo, la historia continúa resonando, no sólo en libros y películasEnlace externo, sino también en recuerdos personales vinculados al mausoleo. A raíz de una convocatoria lanzada por Swissinfo en su plataforma, varios lectores argentinos respondieron. Muchos asocian el monumento con recuerdos de la infancia o con lazos familiares con Suiza.

«El Ala es mucho más que un monumento: conecta Córdoba con Suiza a través de una historia de amor y espíritu pionero», escribió un lector. Otros comentaron que solían pasar en el auto frente al mausoleo, y algunos destacaron sus raíces suizas.

Así, El Ala continúa siendo mucho más que la tumba de una joven e intrépida aviadora suiza: es también un símbolo del vínculo entre dos países y de una historia que sigue fascinando nueve décadas después.

Mostrar más Debate moderado por Melanie Eichenberger ¿Vive cerca de sitios ligados a la historia suiza? ¿Conoce algún lugar, edificio u obra de arte en su país de residencia que esté estrechamente relacionado con la historia de la emigración suiza? Únase al debate 2 Me gusta Ver la discusión

Hoy en día, la diplomacia suiza hace poco uso del monumento para fomentar las relaciones bilaterales. Aunque la Embajada helvética en Argentina incluyó a Stefford en 2021 en una campaña sobre mujeres suizas en América Latina, el mausoleo en sí no desempeñó un papel central.

Por lo tanto, el ala de hormigón de Córdoba sigue siendo sobre todo un memorial local, muy conocido en el país sudamericano, pero de escasa relevancia en la Confederación.

Texto original editado por Balz Rigendinger. Adaptado del inglés por Norma Domínguez. Versión en español revisada por Carla Wolff y Patricia Islas

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