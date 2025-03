La pérdida de la ciudadanía suiza es una realidad inesperada para mucha gente

La ciudadanía suiza no está garantizada de por vida. Un número considerable de individuos pertenecientes a la comunidad suiza en el extranjero la ha perdido, a menudo involuntariamente o por preceptos históricos. Los relatos personales de muchas de las personas afectadas demuestran la gran trascendencia que puede tener la pérdida de los derechos de ciudadanía.

Está muy extendida la creencia de que una vez adquirida la nacionalidad suiza, jamás se pierde. Pero no es así para nada. A mucha gente le cuesta creer que la ciudadanía helvética no esté garantizada de por vida. Las personas que poseen la nacionalidad suiza la pueden perder –de forma voluntaria o no– por varias causas.

De hecho, es una realidad para un gran número de personas pertenecientes a las comunidades suizas en el extranjero.

Hemos preguntado a nuestra comunidad lectora cómo han adquirido o perdido su nacionalidad suiza. En nuestro foro de debate han intervenido lectoras y lectores que nos han contado sus historias. A lo largo de los últimos meses han llegado al buzón de nuestra redacción docenas de anécdotas personales de todo el mundo.

Pérdida de la nacionalidad por haberse casado con un extranjero

Nos han escrito muchas mujeres que perdieron su pasaporte suizo por haberse casado con un ciudadano extranjero. Hasta el año 1952, cuando cesó la vigencia de la llamada “regla del matrimonio”, miles de suizas perdían su pasaporte de forma irrevocable cuando se casaban con un extranjero. Luego, entre 1952 y 1992, las suizas tenían que declarar de forma proactiva si querían mantener la nacionalidad helvética. Sin embargo, muchas mujeres suizas en el extranjero no sabían que tenían que hacer esta declaración obligatoria.

«Yo tenía la ciudadanía suiza, al igual que mis tres hermanas. Me casé con un chileno y la perdí. Soy la única de la familia que la ha perdido», nos escribe ‘Carla R.’. Lo mismo le pasó a la madre de la usuaria ‘Mollysuisse’, que nos dice: «Mi madre nació en EE. UU. como hija de un matrimonio suizo y perdió la nacionalidad de forma involuntaria al casarse con un ciudadano estadounidense en 1991». Su madre no sabía que había perdido la ciudadanía hasta algún día en el año 2010, después de transcurrido el plazo de diez años admitidos para la recuperación.

Otras personas tuvieron más suerte porque fueron informadas a tiempo sobre el derecho de ciudadanía vigente o porque pudieron recuperar la nacionalidad suiza en un momento posterior. Es el caso de la madre de Lucía Chaves Minnig en Colombia: «Mi madre perdió su nacionalidad cuando se casó con un colombiano. Muchos años después hubo una amnistía que le permitió recuperarla. También la adquirieron algunas de mis hermanas y hermanos que la querían». La usuaria ‘Bellarivaca’ nos escribe: «Tuve la suerte de que una mujer en la embajada suiza me explicó que tenía que pedir la conservación de mi ciudadanía suiza antes de casarme con un extranjero».

Personas que nunca poseyeron la ciudadanía suiza

Muchos descendientes –por lo pronto en América del Sur– nos comunican que nunca poseyeron la ciudadanía suiza. En estos casos, el motivo fue la negligencia de sus ascendentes que nos los inscribieron en el consulado. «Desafortunadamente, mis antepasados no registraron a sus hijos en los consulados por las dificultades que entonces existían», nos escribe Eduardo Amstalden desde Brasil.

Ana Ubelarte, de Argentina, vaticina en su comentario sobre los motivos para estas negligencias: «Tal vez por falta de información, por las difíciles condiciones de vida de la comunidad inmigrante o por la imposibilidad de recorrer las largas distancias hasta los grandes núcleos de población en Argentina.»

Si bien es verdad que algunos miembros de la primera generación de la emigración suiza en el extranjero pudieron recuperar su ciudadanía más tarde, con frecuencia no ocurrió lo mismo en el caso de un elevado número de hijos y nietos de este grupo de personas. «Cuando certificaron la nacionalidad de mi padre, las autoridades suizas extendieron la ciudadanía suiza a mi madre, pero nos la negaron a mí y a mis hermanas y hermanos porque ya éramos mayores de edad», nos escribe Freddy desde la capital peruana de Lima.

Pérdida de la nacionalidad por causas históricas

Quienes antes de 1900 emigraban a otro país que no permitía la doble nacionalidad, tenían la obligación de renunciar a la ciudadanía suiza. Es el caso, por ejemplo, de los antepasados de João Gabriel Schelck de Brasil: «Mi linaje perdió la nacionalidad suiza cuando mi bisabuelo emigró de Suiza a Brasil.

Todo ello es el resultado de un pacto establecido por el entonces rey Don Juan VI de Portugal, que necesitaba mano de obra en el país, por lo que había cerrado un contrato con decenas de suizas y suizos. Una de las condiciones contractuales decía que debían renunciar a su nacionalidad suiza para adquirir la brasileña». Por aquel entonces, Brasil formaba un reino junto con Portugal, señala.

Sin raíces por carecer de pasaporte

El denominador común de todos estos casos es la carga emocional que conlleva esta pérdida o privación de la ciudadanía, respectivamente. No se trata sólo de una cuestión de carencia de un estatuto formal, también significa para muchas personas afectadas un desarraigo y una gran injusticia.

«Pese a que por mis venas corre sangre suiza, soy un completo extraño. Me parece bastante triste porque me siento muy orgullo de mis orígenes y raíces, y trato siempre de representar lo mejor posible la cultura de mi línea paterna», escribe ‘swissjav’ desde Argentina.

También Karen Kuffer nos transmite: «La nacionalidad no es sólo un papel, es mucho más que eso». Representa un amplio reconocimiento de pertenencia a una comunidad política, que implica derechos y obligaciones. El apego emocional y cultural que muchos descendientes suizos sienten, no puede sustituirse por un simple certificado de herencia, recalca.

Aprovecharse de la ciudadanía suiza

En el debate se rechaza de forma contundente la recriminación dirigida a la comunidad suiza en el extranjero de sólo querer aprovecharse del sistema social suizo. «La aseveración de que nuestro interés por mantener la nacionalidad suiza sólo se fundamenta en motivos materialistas, es un juicio de valor preconcebido e insolente», refiere el usuario ‘descendientesuizos’.

También Ana Uebelhart –bisnieta de gente suiza emigrada a Argentina– nos escribe desde Canadá: «No me siento impelida por ningún interés ni ventaja económica; sólo quiero el reconocimiento de la nacionalidad que me pertenece legítimamente». Silvana Thalmann, de Argentina, responde en los siguientes términos al reproche: «Como nieta de un ciudadano suizo no busco ninguna ventaja. Soy una profesional bien formada, culta y educada».

En un mundo cada vez más interconectado, el “ius sanguinis”, es decir, la transmisión de la nacionalidad por filiación, no es un instrumento de abuso, sino un puente que une generaciones y culturas, explica Karen Kueffer. «Nosotros, los descendientes de emigrantes suizos en Sudamérica, no exigimos ningún privilegio. Pedimos el reconocimiento de un derecho que nos pertenece por herencia, pero también por el amor y el apego a nuestra identidad suiza», relata.

Los intereses de los descendientes suizos de emigrantes fuera de Europa no pasan desapercibidos a la clase política suiza. El verano pasado, un grupo de descendientes de emigrantes suizos depositó una petición en la Cancillería Federal.

Y en la próxima sesión parlamentaria se debatirá sobre una moción que pretende establecer un contingente especial de estanciaEnlace externo reservado a los descendientes de suizas y suizos que (ya) no tienen el pasaporte suizo, para que puedan venir a trabajar y aportar su contribución al buen desarrollo de la economía suiza.

Por tanto, aún no está decidida la cuestión sobre la transmisión por filiación de la ciudadanía suiza.

Texto adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela / CW.

