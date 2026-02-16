Las intervenciones del ICE dividen a la comunidad suiza en Estados Unidos

Agentes de la policía de inmigración ICE controlan a una manifestante en Minneapolis, el 3 de febrero de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

En Estados Unidos, la política antiinmigración promovida por la administración Trump y ejecutada principalmente por la policía de inmigración, el ICE, está dividiendo a la comunidad suiza en el extranjero. Algunos ven en ella el surgimiento de un régimen autoritario, mientras que otros defienden la necesidad de combatir la inmigración ilegal.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

7 minutos

Emilie Ridard Emigración, regreso a Suiza, familia, escolarización, pensiones, banca, seguros... Me intereso por las suizas y los suizos residentes en el extranjero y les informo sobre los temas que les preocupan. Apasionada por los idiomas y las culturas, mi carrera tomó un breve sendero por el marketing y el trabajo de asistente antes de ocuparme del periodismo, en un trabajo que me permite conversar con personas de todo el mundo. Otros idiomas: 3 English en ICE operations divide Swiss Abroad in United States leer más ICE operations divide Swiss Abroad in United States

Deutsch de Die ICE-Einsätze spalten die Schweizer in den USA leer más Die ICE-Einsätze spalten die Schweizer in den USA

Français fr Les interventions de l’ICE divisent les Suisses des États-Unis original leer más Les interventions de l’ICE divisent les Suisses des États-Unis

Minneapolis, en el centro-norte del país, ha estado en el centro de atención durante varias semanas. La población y las autoridades estatales se oponen a las intervenciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza, encargadas de detener a personas migrantes en situación irregular. Los asesinatos de una ciudadana y un ciudadano estadounidenses por agentes federales generaron una ola de conmoción en todo el país y más allá de sus fronteras.

Aunque la administración Trump anunció a mediados de la semana pasada la retirada de 700 agentes del ICE de Minneapolis —unos 2.000 policías permanecerán todavía en la ciudad—, la situación sigue siendo tensa en la urbe más poblada del estado de Minnesota.

Dominique conoció a su marido estadounidense en Ginebra. courtoisie

Realidades diferentes a pocos kilómetros

«Vivimos en el barrio donde Alex Pretti fue asesinado [el 24 de enero]», relata Dominique*. «El día anterior me encontré con agentes del ICE en un supermercado. Eran muy agresivos, tiraban de la ropa de la gente y rociaban gas. Me horrorizó y tuve mucho miedo». Casada con un estadounidense, esta suiza de Vevey, de 74 años, vive en Estados Unidos desde 1981.

Al igual que Dominique, Karin Stricker, de 68 años, vive con su marido estadounidense en el centro de Minneapolis. También ella describe un día a día cargado de tensión: «Cuando veo coches o agentes del ICE, los evito. No me siento segura».

Su realidad contrasta con la de David W. Mörker, de 57 años. Delegado electo ante el Consejo de Suizos en el Extranjero (OSE) para Estados Unidos, el bernés asegura no haber visto nunca en la ciudad coches ni agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza. David W.Mörker vive en las afueras de Minneapolis, pero se siente «protegido».

Contraste de ciudad y campo

Karin Stricker y su marido Alex Lee. courtoisie

Karin Stricker, originaria del cantón de Schaffhausen, dedica parte de su jubilación a dar clases de esquí a personas con discapacidad. «En las estaciones donde trabajo, no se nota nada de lo que pasa en la ciudad», comenta. «Pero los agentes del ICE están empezando a dispersarse hacia el interior del estado, y quizás entonces la gente empiece a pensar de otra manera».

«Hay que entender que en Minnesota coexisten dos visiones políticas distintas. El área metropolitana Minneapolis-Saint Paul es demócrata, mientras que el resto del estado es republicano», explica David W. Mörker, quien aclara que «no simpatiza con ningún partido».

En las elecciones presidenciales de 2024, el 51,1 % del electorado de Minnesota apoyó a la candidata demócrata Kamala Harris, pero los resultados por condado muestran una clara mayoría republicana en la gran mayoría de ellos.

El área de las «Twin Cities», Minneapolis y Saint Paul, no es la primera metrópolis donde la Casa Blanca ha desplegado agentes federales. Antes estuvieron Los Ángeles, Washington, Chicago y Charlotte, en Carolina del Norte. Sin embargo, es en Minneapolis donde las fuerzas federales han encontrado la mayor resistencia.

«La resistencia de las autoridades y la gente en Minnesota está volviendo loco a Donald Trump. Por eso persigue su vendetta aquí», señala Dominique.

Kai Reusser SWI swissinfo.ch

Las diferencias entre el norte y el sur

Christ Stern, que vive en Florida, también es delegado ante el Consejo de Suizos en el Extranjero de la OSE. Según él, los suizos que residen en estados del norte o del sur no comparten la misma visión de la situación.

Christ Stern vive en Estados Unidos desde 1996. ASO

«A nivel nacional, la mayoría de los condados son conservadores; aún más en el sur», indica Stern. Encargado de los estados del sur junto con otro delegado, representa a unos 17.000 ciudadanos suizos.

«Los suizos que viven en los estados del sur son mayoritariamente de orientación política burguesa [centro y derecha]. No aprueban la inmigración ilegal», añade Stern, de madre suiza y padre estadounidense.

Según él, la aplicación de la legislación existente sobre inmigración cuenta con amplio apoyo entre la comunidad suiza de su región: «Después de muchos años de aplicación incoherente o selectiva, las medidas actuales son percibidas más como un retorno a la normalidad institucional que como un cambio extraordinario».

Una diáspora «entristecida»

David W. Mörker se fue a Estados Unidos para estudiar y se quedó allí después de conocer a su esposa. zVg

Para los delegados David W. Mörker y Chris Stern, que representan a unos 47.000 suizos de los más de 84.700 que viven en Estados Unidos, la comunidad suiza está entristecida por la situación, pero en general entiende la necesidad de actuar.

«La comunidad suiza de Minnesota sigue la situación de cerca. […] En su seno, los debates sobre la ley, la dignidad humana y el estado de derecho son calmados y matizados. […] Lo que muchos sienten aquí es compasión, no pánico», escribe Mörker, para quien «el respeto por la dignidad humana y los principios del estado de derecho sigue siendo un pilar fundamental, incluso en estos tiempos difíciles».

«Un verdadero régimen autoritario»

Esta percepción contrasta con la de Dominique, quien afirma estar muy decepcionada con el gobierno: «Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Es un verdadero régimen autoritario». Según ella, el ICE detiene a cualquiera que tenga «la mala suerte de haber recibido una multa por conducir ebrio o simplemente por tener un acento», sin importar si es ciudadano extranjero o estadounidense.

Karin Stricker coincide y describe cómo «sacan a la gente de sus coches, de sus casas, arrestan a personas que protestan pacíficamente y las llevan no se sabe a dónde», refiriéndose al pequeño Liam, de cinco años, y a su padre, que fueron detenidos en Minneapolis y luego liberados en Texas.

La suiza incluso compara al ICE con la Gestapo, señalando que «hace un año ya decía que entrábamos en una era fascista». Observa en los métodos empleados similitudes con escenas descritas por Anna Frank en su diario, como «los padres que salen de casa pero nunca regresan».

Suiza y Estados Unidos Según las cifras de 2024 de la Oficina Federal de Estadística, 84.739 personas de nacionalidad suiza están registradas en Estados Unidos, lo que convierte a este país en la tercera comunidad suiza más grande del mundo, después de Francia y Alemania. Estados Unidos es además el segundo socio comercial de Suiza en el mundo, detrás de la Unión Europea. Constituye el principal destino de las exportaciones y de las inversiones directas suizas en el extranjero, según el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo (DFAEEnlace externo). Durante la primavera de 2025, las relaciones comerciales entre Suiza y Estados Unidos se tensaron cuando este último anunció gravar las importaciones suizas con un arancel del 39 % en el marco de una guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump. Desde entonces, los derechos de aduana han descendido al 15 %Enlace externo, pero la situación sigue siendo inestable.

* La redacción sí conoce el nombre de la persona entrevistada.

Artículo original revisado por Samuel Jaberg. Adaptado del francés por Carla Wolff.

Mostrar más

Mostrar más Quinta Suiza Alegría contenida en Venezuela: dos testimonios Este contenido fue publicado en Dos suizos que viven en Venezuela y con los que hemos contactado se muestran aliviados. A pesar del temor a represalias, la vida en el país ha vuelto a la normalidad, aseguran. leer más Alegría contenida en Venezuela: dos testimonios

Los más leídos

Quinta Suiza Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI