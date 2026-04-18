Las seis ciudades favoritas de la población suiza en el extranjero
Suiza puede jactarse de tener una representación de compatriotas en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, la mayor parte de la diáspora se inclina por los países vecinos y por las grandes capitales.
La población suiza en el extranjero mantuvo su expansión en 2025: la comunidad helvética que habita fuera de sus fronteras sumó 838.600 personas, lo que supone un crecimiento del 1,4% (11.900 personas adicionales) con respecto al 2024, según los datos más reciente de la Oficina Federal de Estadística (OFS).
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La diáspora suiza en el mundo en gráficos
Las ciudades comienzan a figurar en la segmentación estadística
Hasta ahora, la estadística suiza relacionada con la población nacional radicada en el extranjero consignaba exclusivamente la distribución por países y circunscripciones consulares. Sin embargo, por primera vez, la OFS se ha dado a la tarea de recopilar datos sobre las grandes ciudades que prefiere la diáspora suiza en los países vecinos. En 2027, esta segmentación incluirá también a otros países de Europa, y no solo a las naciones que colindan con Suiza.
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París: el destino clásico de la población suiza en el extranjero
Alrededor de 11.800 personas de origen suizo viven en París, convirtiendo a la capital francesa en la ciudad con la principal diáspora helvética de los países vecinos a la Confederación.
París reúne una serie de ventajas que facilitan a la población suiza instalarse en el extranjero: proximidad geográfica, cercanía cultural y un entorno intensamente cosmopolita. En su calidad de relevante centro económico y cultural, París ofrece múltiples oportunidades profesionales a la gente, lo mismo en empresas multinacionales que en organizaciones internacionales, en el universo de la moda o en el ámbito cultural. Por otra parte, sus universidades atraen a un número cada vez mayor de ciudadanía suiza.
Lyon, la tercera ciudad más importante de Francia, es también una de las preferidas de la población suiza expatriada. Pero los datos disponibles no permiten una cuantificación detallada del número de personas que radican en esta ciudad.
Berlín: un imán para creativos y emprendedores
Berlín ha logrado consagrarse durante los últimos años como un «punto neurálgico» para la juventud suiza: una comunidad de alrededor de 8.000 personas helvéticas vive en esta ciudad.
El principal atractivo de la capital alemana reside en su dinámico ecosistema para las empresas emergentes, un coste de vida relativamente moderado y la oferta de un ambiente profundamente internacional.
Para la comunidad de profesionales del sector tecnológico y de las industrias creativas, Berlín puede resultar más atractiva que los grandes centros económicos que hay en Suiza, como Zúrich o Ginebra.
Milán: un centro económico a unos pasos de Suiza
Una población suiza de 6.800 personas reside en Milán, ciudad que se perfila como una elección casi natural para mucha gente. El acceso desde Suiza es muy fácil y la ciudad posee una economía sólida.
Milán, considerada como la capital italiana de las finanzas y la moda, atrae espontáneamente a talentos de sectores muy variados. En el caso de Suiza, los lazos son estrechos debido a la cercanía geográfica y la afinidad cultural.
Viena: una de las ciudades con la mejor calidad de vida a nivel global
Aproximadamente 4.500 personas de origen suizo radican en Viena. La capital de Austria se ha posicionado desde hace años entre los primeros lugares en las clasificaciones internacionales de calidad de vidaEnlace externo en distintos lugares.
Viena es apreciada especialmente por las familias, ya que es una ciudad que reúne una infraestructura eficiente, una gran oferta cultural y un entorno internacional. Adicionalmente, la proximidad lingüística también juega un papel relevante porque permite una fácil integración de la población suiza (germanoparlante).
Múnich: la vecina próspera
La alemana ciudad de Múnich también es otra de las preferidas, en este caso por una población suiza expatriada de 4.400 personas.
Ubicada a proximidad de la frontera suiza, la ciudad de Múnich ofrece una economía sólida y también un desempeño destacado en la industria, la tecnología y los servicios.
En opinión de muchas personas, Múnich representa una «transición suave» hacia la expatriación. En contrapartida, la capital bávara es una de las ciudades más caras de Alemania, especialmente en materia de alquileres.
Roma: una mezcla de tradición y apertura internacional
En Roma, hay 3.665 habitantes de origen suizo. La capital italiana preserva fuertes vínculos históricos con Suiza, particularmente debido a la existencia de la Guardia Suiza Pontificia en el Vaticano.
También hay población expatriada suiza que trabaja en instituciones de la Santa Sede, especialmente en dominios como la prensa, la comunicación o la diplomacia. Lo anterior convierte a Roma en una ciudad que fusiona el legado histórico con la actividad internacional.
Europa es la región que acoge a la principal comunidad suiza en el extranjero, con 538.600 personas (64% de la diáspora de Suiza).
Entre 2024 y 2025, la comunidad helvética aumentó en prácticamente todos los países europeos, pero los incrementos más significativos se registraron en Liechtenstein (+6,4%), España (+3,1 %) y Austria (+2,1 %).
En el pequeño principado, las 5.600 personas suizas residentes equivalen al 14% de la población total, destaca la OFS.
Las regiones fronterizas son las ganadoras
Una cuarta parte de la población suiza en el extranjero (212.400) reside en la Francia metropolitana.
El grueso de estas personas (13%, equivalente a 50.800 habitantes) vive en el departamento francés de Alta Saboya, adscrito a la circunscripción consular de Lyon. Pero hay otras regiones francesas fronterizas que también han sido elegidas por la población suiza, especialmente en el departamento de Ain (18.100 habitantes de origen suizo), el Alto Rin (17.000) y Doubs (14.500).
En el caso de Alemania, regiones geográficamente cercanas a Suiza también se han confirmado como los sitios más apreciados, como lo evidencian las cifras de Lörrach (5.100 de origen suizo), Waldshut (4.300) y Constanza (3.000).
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Todo sobre la comunidad suiza en el mundo
Texto editado por Balz Rigendinger. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.
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