Las seis ciudades favoritas de la población suiza en el extranjero

Alrededor de 12.000 personas de origen suizo habitan París en el presente. Keystone

Suiza puede jactarse de tener una representación de compatriotas en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, la mayor parte de la diáspora se inclina por los países vecinos y por las grandes capitales.

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La población suiza en el extranjero mantuvo su expansión en 2025: la comunidad helvética que habita fuera de sus fronteras sumó 838.600 personas, lo que supone un crecimiento del 1,4% (11.900 personas adicionales) con respecto al 2024, según los datos más reciente de la Oficina Federal de Estadística (OFS).

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Mostrar más Quinta Suiza La diáspora suiza en el mundo en gráficos Este contenido fue publicado en A menudo la diáspora suiza en el extranjero cuenta con al menos un pasaporte distinto del rojo con la cruz blanca. ¿Quiénes son y dónde viven? Descúbrelo en forma de gráficos. leer más La diáspora suiza en el mundo en gráficos

Las ciudades comienzan a figurar en la segmentación estadística

Hasta ahora, la estadística suiza relacionada con la población nacional radicada en el extranjero consignaba exclusivamente la distribución por países y circunscripciones consulares. Sin embargo, por primera vez, la OFS se ha dado a la tarea de recopilar datos sobre las grandes ciudades que prefiere la diáspora suiza en los países vecinos. En 2027, esta segmentación incluirá también a otros países de Europa, y no solo a las naciones que colindan con Suiza.

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París: el destino clásico de la población suiza en el extranjero

Alrededor de 11.800 personas de origen suizo viven en París, convirtiendo a la capital francesa en la ciudad con la principal diáspora helvética de los países vecinos a la Confederación.

La capital de Francia acoge a una nutrida población suiza. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

París reúne una serie de ventajas que facilitan a la población suiza instalarse en el extranjero: proximidad geográfica, cercanía cultural y un entorno intensamente cosmopolita. En su calidad de relevante centro económico y cultural, París ofrece múltiples oportunidades profesionales a la gente, lo mismo en empresas multinacionales que en organizaciones internacionales, en el universo de la moda o en el ámbito cultural. Por otra parte, sus universidades atraen a un número cada vez mayor de ciudadanía suiza.

Lyon, la tercera ciudad más importante de Francia, es también una de las preferidas de la población suiza expatriada. Pero los datos disponibles no permiten una cuantificación detallada del número de personas que radican en esta ciudad.

Berlín: un imán para creativos y emprendedores

Berlín ha logrado consagrarse durante los últimos años como un «punto neurálgico» para la juventud suiza: una comunidad de alrededor de 8.000 personas helvéticas vive en esta ciudad.

Berlín es una ciudad que atrae a una nutrida población joven de Suiza que quiere vivir en el extranjero. Keystone

El principal atractivo de la capital alemana reside en su dinámico ecosistema para las empresas emergentes, un coste de vida relativamente moderado y la oferta de un ambiente profundamente internacional.

Para la comunidad de profesionales del sector tecnológico y de las industrias creativas, Berlín puede resultar más atractiva que los grandes centros económicos que hay en Suiza, como Zúrich o Ginebra.

Milán: un centro económico a unos pasos de Suiza

Una población suiza de 6.800 personas reside en Milán, ciudad que se perfila como una elección casi natural para mucha gente. El acceso desde Suiza es muy fácil y la ciudad posee una economía sólida.

Milán está a solo tres horas en tren de Zúrich. Keystone

Milán, considerada como la capital italiana de las finanzas y la moda, atrae espontáneamente a talentos de sectores muy variados. En el caso de Suiza, los lazos son estrechos debido a la cercanía geográfica y la afinidad cultural.

Viena: una de las ciudades con la mejor calidad de vida a nivel global

Aproximadamente 4.500 personas de origen suizo radican en Viena. La capital de Austria se ha posicionado desde hace años entre los primeros lugares en las clasificaciones internacionales de calidad de vidaEnlace externo en distintos lugares.

Viena ocupa la segunda plaza a nivel global por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Viena es apreciada especialmente por las familias, ya que es una ciudad que reúne una infraestructura eficiente, una gran oferta cultural y un entorno internacional. Adicionalmente, la proximidad lingüística también juega un papel relevante porque permite una fácil integración de la población suiza (germanoparlante).

Múnich: la vecina próspera

La alemana ciudad de Múnich también es otra de las preferidas, en este caso por una población suiza expatriada de 4.400 personas.

Múnich no solo es popular por su famoso Oktoberfest. Keystone

Ubicada a proximidad de la frontera suiza, la ciudad de Múnich ofrece una economía sólida y también un desempeño destacado en la industria, la tecnología y los servicios.

En opinión de muchas personas, Múnich representa una «transición suave» hacia la expatriación. En contrapartida, la capital bávara es una de las ciudades más caras de Alemania, especialmente en materia de alquileres.

Roma: una mezcla de tradición y apertura internacional

En Roma, hay 3.665 habitantes de origen suizo. La capital italiana preserva fuertes vínculos históricos con Suiza, particularmente debido a la existencia de la Guardia Suiza Pontificia en el Vaticano.

La plaza de San Pedro, en Roma, se encuentra en un punto estratégico para la actividad económica internacional en la que participa activamente la diáspora suiza. Keystone / Jean-Christophe Bott

También hay población expatriada suiza que trabaja en instituciones de la Santa Sede, especialmente en dominios como la prensa, la comunicación o la diplomacia. Lo anterior convierte a Roma en una ciudad que fusiona el legado histórico con la actividad internacional.

Un sorprendente trío a la cabeza Europa es la región que acoge a la principal comunidad suiza en el extranjero, con 538.600 personas (64% de la diáspora de Suiza). Entre 2024 y 2025, la comunidad helvética aumentó en prácticamente todos los países europeos, pero los incrementos más significativos se registraron en Liechtenstein (+6,4%), España (+3,1 %) y Austria (+2,1 %). En el pequeño principado, las 5.600 personas suizas residentes equivalen al 14% de la población total, destaca la OFS.

Las regiones fronterizas son las ganadoras

Una cuarta parte de la población suiza en el extranjero (212.400) reside en la Francia metropolitana.

El grueso de estas personas (13%, equivalente a 50.800 habitantes) vive en el departamento francés de Alta Saboya, adscrito a la circunscripción consular de Lyon. Pero hay otras regiones francesas fronterizas que también han sido elegidas por la población suiza, especialmente en el departamento de Ain (18.100 habitantes de origen suizo), el Alto Rin (17.000) y Doubs (14.500).

En el caso de Alemania, regiones geográficamente cercanas a Suiza también se han confirmado como los sitios más apreciados, como lo evidencian las cifras de Lörrach (5.100 de origen suizo), Waldshut (4.300) y Constanza (3.000).

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Texto editado por Balz Rigendinger. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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