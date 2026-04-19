«Las y los jóvenes de Suiza en el extranjero deben sentirse como tal, y no simples titulares de un pasaporte»

Cuando visita a su familia en Suiza, a Sofía García-Reyes le encanta disfrutar de los paisajes mientras hace senderismo. courtoisie

Desde febrero de 2026, Sofía García-Reyes es la nueva presidenta del Parlamento de las y los Jóvenes de nacionalidad suiza en el Extranjero. Esta suizo-colombiana tiene la ambición de convertir a esta organización en un referente.

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Sofía García-Reyes derrocha una energía desbordante y contagiosa, que le permite compaginar sus múltiples actividades con una sonrisa siempre en los labios. Pertenece a la tercera generación de una familia suiza en Colombia.

Esta joven de 27 años trabaja para el director del «Departamento de Reconciliación» de la región de Bogotá. Este departamento se encarga de la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC. Sofía García-Reyes se ocupa de la coordinación con los juristas y entre los distintos servicios, en particular el de personas desaparecidas.

Abogada de formación, también ocupa un puesto de profesora adjunta junto a un catedrático de Derecho en la Universidad de Bogotá. Por último, desde febrero de 2026 es la nueva presidenta del Parlamento de las y los Jóvenes de nacionalidad suiza en el Extranjero, (YPSAEnlace externo, según sus siglas en inglés: «Youth Parliament of the Swiss abroad»).

«Es mucho trabajo, pero soy muy organizada».

Sofía García-Reyes, especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional por la Universidad de La Sabana, ha recibido un reconocimiento por sus resultados académicos. courtoisie

Sofía García-Reyes tiene claras ambiciones para ese organismo : «La YPSA debe convertirse en el sitio al que se debe pertenercer».

Para ello, pretende aprovechar al máximo las redes socialesEnlace externo, por un lado para garantizar la visibilidad y, por otro, para que sus miembros se comuniquen fácilmente entre sí, sobre todo a través de un grupo de Whatsapp, donde ya interactúan unas sesenta personas.

La suiza también desea introducir una mayor regularidad en los eventos propuestos, con una frecuencia de uno al mes, y que estos tengan más en cuenta los deseos de la comunidad. YPSA organiza, entre otras cosas, seminarios web, por ejemplo sobre los estudios en Suiza, proyecciones de películas u otros eventos en línea.

Gracias a la comunidad de YPSA, Sofía García-Reyes desea reforzar el sentimiento de pertenencia y lograr que «las y los jóvenes de Suiza en el extranjero se sientan como tal, y no simples titulares del pasaporte rojo con la cruz blanca».

Múltiples retos

Para perdurar y ganar influencia, YPSA debe crecer.

La tarea es difícil: el público, joven, está disperso por los cinco continentes y su vínculo con Suiza se ha debilitado en algunos casos, «sobre todo entre la segunda y tercera generación de personas de Suiza».

A veces también hay que motivar a las y a los miembros ya activas y activos. Por eso, YPSA cuenta con varios grupos de trabajo, por ejemplo, para la organización de eventos o las publicaciones en las redes sociales. «Tener un papel definido les hace sentirse responsables», señala Sofia García-Reyes.

También considera que YPSA no tiene suficiente visibilidad ni reconocimiento ante la Organización de las suizas y los suizios en el Extranjero (OSE) y las escuelas suizas en el extranjero.

«Debido a nuestra juventud, las delgadas y los delegados del Consejo de la OSE (CSEEnlace externo) no siempre nos toman en serio», afirma. Espera que esta mentalidad cambie durante esta legislatura. De hecho, YPSA cuenta automáticamente con dos puestos en el CSE: la propia Sofía García-Reyes, por Colombia, y Mathis Steinmann, por Francia.

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La organización ha evolucionado

Sofía García-Reyes es miembro de YPSA desde 2021, organización que descubrió a raíz de una publicación en las redes sociales.

En aquel momento, se encontraba en Suiza: «Durante la pandemia, mi facultad de Derecho en Colombia cerró. Aproveché la ocasión para conocer mejor el país de origen de mi familia». Así, pasó seis meses en Zúrich, alternando el cuidado de niños por las mañanas con clases de Derecho por las tardes.

Se convirtió en miembro del grupo que gestiona los eventos, luego en vicepresidenta para el periodo 2023-2025 y, finalmente, en presidenta para los próximos dos años.

En este cargo, es una de las más veteranas y cuenta con cierta perspectiva sobre la evolución de la organización. «Hace unos años, la estructura era desorganizada. Por ejemplo, no había una estrategia para las redes sociales», recuerda.

Poco a poco, YPSA se ha ido estructurando. Ahora como presidenta, uno de los principales objetivos de Sofía García-Reyes es «tener el comité lo mejor organizado posible». Todo un reto, teniendo en cuenta la fuerte fluctuación de sus miembros.

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Poco compromiso a largo plazo

Las y los miembros del comité de YPSA son elegidos por dos años. Pocas personas se comprometen a un segundo mandato. «El comité cambia mucho, por lo que a menudo hay que empezar de cero», confirma la nueva presidenta.

Según ella, la causa del alejamiento es la impresión de que la tarea exige mucho trabajo. También menciona la edad: «Las y los miembros suelen encontrarse en un periodo de transición entre los estudios y sus primeros empleos».

Beneficios

Sin embargo, ve varias ventajas en formar parte de una estructura como YPSA.

Desde un punto de vista personal, permite establecer contactos con jóvenes de origen suizo de todo el mundo «que comparten la misma mentalidad».

«A pequeña escala, también es una oportunidad para adquirir experiencia en gestión, sobre todo cuando se es responsable de un grupo», añade Sofía García-Reyes. En el caso de una estancia o de instalarse en Suiza, considera que comprometerse con YPSA también permite destacar las conexiones y el interés por el país.

La joven estima que su compromiso con el Parlamento de las y los jóvenes de Suiza en el extranjero ha hecho evolucionar su vínculo con su patria de origen.

De niña, participó en varios campamentos para jóvenes en Suiza. «Son mis mejores recuerdos de la infancia», afirma. Su vínculo es, evidentemente, también familiar. Pero «hoy, con YPSA y como delegada en el CSE, mi vínculo se ha vuelto más político».

Editado por Pauline Turuban, adapado al español por Patricia Islas

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