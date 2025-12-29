Retrospectiva en 2025: seis gráficos para entender la Suiza de hoy

La población suiza tiene menos hijos, se siente menos religiosa y cada vez tiene más antecedentes migratorios. Keystone / Ennio Leanza

Migración, cambio climático e inteligencia artificial: estos fenómenos globales también están teniendo un gran impacto en la sociedad suiza. He aquí un vistazo a las cifras, con nuestra selección de estadísticas publicadas en 2025.

Nacimientos a la baja

La tasa de fertilidad en Suiza sigue descendiendo. Ha alcanzado su nivel más bajo jamás registrado en el país, con 1,29 hijos por mujer de media.

Esto se traduce en familias más pequeñas en términos concretos. Según la Oficina Federal de Estadística (OFE), los nacimientos del tercer hijo son los que más han descendido (-14% en los últimos cinco años). Los nacimientos de primeros y segundos hijos han descendido un 8,5% y un 9% respectivamente.

Cada vez son más las personas que no quieren tener hijos: la proporción de treintañeros en esta situación ha pasado del 9% al 16% en diez años. Pero el deseo más extendido entre la población sigue siendo tener dos.

El descenso de los nacimientos se explica en parte porque cada vez somos padres más tarde. La edad media del parto ha alcanzado los 32,4 años, una de las más avanzadas de Europa, y un récord en la historia de Suiza.

>>El descenso de la fecundidad en Suiza forma parte de una tendencia mundial, como explica este artículo:

Mostrar más Demografía La tasa de fecundidad en Suiza cae, como en casi todo el mundo Este contenido fue publicado en Ante el descenso histórico del número de nacimientos, algunos países anuncian políticas a favor de la natalidad, pero el impacto es marginal. leer más La tasa de fecundidad en Suiza cae, como en casi todo el mundo

La inmigración, motor del crecimiento

A pesar del descenso de la fecundidad, la población suiza sigue creciendo con fuerza. En 2024 se superó la barrera de los 9 millones, y la población residente permanente se situó en más de 9,05 millones el 1 de enero de 2025.

Esto representa un aumento del 1 %, y casi 89.000 personas más en un año – 83.000 (más del 93%) de las cuales son el resultado de la inmigración. El aumento natural sólo aportó 6.000.

Como resultado, la proporción de la población con antecedentes migratorios ha seguido aumentando, hasta alcanzar el 41 % a principios de 2025.

>>¿Existe un umbral de inmigración «correcto»? Suiza no es el único país desarrollado que se enfrenta a este reto demográfico, como explica el siguiente artículo.

Mostrar más Demografía Entre la necesidad económica y las tensiones sociales, ¿cómo equilibrar la inmigración? Este contenido fue publicado en La inmigración es actualmente el principal motor del crecimiento demográfico en muchos países desarrollados, entre ellos Suiza. Pero, ¿existe un “límite justo” de inmigración? leer más Entre la necesidad económica y las tensiones sociales, ¿cómo equilibrar la inmigración?

>> Y para saber más sobre las personas de origen inmigrante en Suiza, lea este otro:

Mostrar más Política exterior En Suiza, 4 de cada 10 personas son de origen inmigrante: ¿quiénes son? Este contenido fue publicado en La migración está configurando cada vez más la sociedad suiza. Casi 2,5 millones de personas no tienen la nacionalidad suiza, y aún más tienen raíces extranjeras. leer más En Suiza, 4 de cada 10 personas son de origen inmigrante: ¿quiénes son?

Nuestra cobertura entera sobre demografía en este enlace.

Más personas con la nacionalidad suiza en el mundo



Más personas con el pasaporte helvético, entretanto, abandonan Suiza, en comparación a las que vuelven a su tierra. En 2024, unas 30.000 emigraron, y unas 22.000 inmigraron.

Estas expatriaciones han contribuido a elevar el número de residentes de Suiza en el mundo a un nivel récord: a principios de 2025, había más de 826.700 personas inscritas en una representación suiza fuera de las fronteras de Suiza, casi dos tercios de ellas en Europa.

Los nacimientos en el extranjero y las naturalizaciones también explican en parte esta tendencia al alza de la comunidad suiza en el mundo.

>> Para una visión general de todas las estadísticas relativas a la Quinta Suiza, véase este artículo:

Mostrar más Quinta Suiza La diáspora suiza crece en todos los continentes excepto en África Este contenido fue publicado en A menudo la diáspora suiza en el extranjero cuenta con al menos un pasaporte distinto del rojo con la cruz blanca. ¿Quiénes son y dónde viven? Descúbrelo en forma de gráficos. leer más La diáspora suiza crece en todos los continentes excepto en África

Y toda nuestra cobertura de la Quinta Suiza por descubrir aquí.

Las repercusiones del cambio climático en Suiza

Junio de 2025 fue el segundo mes más caluroso en Suiza desde que comenzaron las mediciones de temperatura en 1864. Y el país sigue calentándose más rápido que la media mundial.

La temperatura media registrada en Suiza en 2024 (el último año disponible) es 2,3° C superior a la referencia del periodo 1951-1980. En comparación, el calentamiento global ascendió a 1,3° C.

>> Suiza es uno de los diez países que más se han calentado en la última década, como explicamos en este artículo:

Mostrar más Adaptación climática Suiza, entre los diez países del mundo que más se están calentando Este contenido fue publicado en Suiza se ve especialmente afectada por el cambio climático y la temperatura aumenta más deprisa que en la mayoría de los demás países. leer más Suiza, entre los diez países del mundo que más se están calentando

Con motivo del décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de París, Swissinfo realizó este otoño una encuesta exclusiva a cerca de 80 personas expertas del clima en Suiza.

La abrumadora mayoría de ellas ya no cree que el calentamiento global pueda limitarse a 1,5°C. La mayoría espera que aumente a 1,5°C en un futuro próximo. En su lugar, espera que la temperatura global aumente 2,5° para 2100, lo que al ritmo actual podría traducirse en un aumento de 4 grados o más en Suiza.

Se espera que el cambio climático tenga un impacto significativo en las condiciones de vida en Suiza ya en 2050.

>>Nuestro artículo sobre la encuesta antes mencionada:

Mostrar más Reducción de emisiones Suiza no alcanzará el objetivo de 1,5°C Este contenido fue publicado en Diez años después del Acuerdo de París, una encuesta entre la comunidad científica en Suiza muestra que ya no se espera que el mundo logre limitar el calentamiento a 1,5 °C. leer más Suiza no alcanzará el objetivo de 1,5°C

>>Toda nuestra cobertura sobre adaptación climática.

Las redes en Suiza: entre la IA, las «fake news» y los contenidos de odio

La última encuesta sobre el uso de Internet muestra que la IA generativa se está extendiendo rápidamente en el país. En la primavera de 2025, más del 40% de la población mayor de 15 años declaró haber utilizado alguna aplicación como ChatGPT o consorts. Esta proporción sube hasta casi el 80% en el grupo de edad de 15 a 24 años.

Y se trata de un uso frecuente: la mayoría de las personas que utilizan la IA lo hacen casi a diario o al menos una vez a la semana. La Oficina Federal de Estadística considera que se trata de cifras «muy elevadas», teniendo en cuenta que la IA sólo lleva tres años a disposición del público.

>>Nuestro artículo sobre la alternativa suiza al ChatGPT para leer a continuación, y todos nuestros artículos sobre la IA reunidos aquí.

Mostrar más IA suiza Suiza presenta una alternativa transparente a ChatGPT Este contenido fue publicado en Suiza ha entrado en la carrera de la inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de un Gran Modelo Lingüístico local para ofrecer una alternativa a empresas como ChatGPT, Llama y DeepSeek. leer más Suiza presenta una alternativa transparente a ChatGPT

La encuesta también muestra que la población está cada vez más expuesta a la desinformación, las estafas en línea y también a la incitación al odio.

Más de 4 de cada 10 personas afirman haber estado expuestas a contenidos hostiles hacia individuos o grupos. Los mensajes de odio que más han aumentado son los dirigidos a opiniones políticas, origen étnico o religión.

>>Todos nuestros artículos sobre guerras de la información y democracia digital pueden consultarse aquí.

Cae la apartenencia religiosa

La religión, de hecho, sigue disminuyendo en Suiza. Las personas sin afiliación religiosa son el grupo que más ha crecido en las últimas décadas. Con un 36% de la población, recientemente ocuparon el primer lugar por delante de la comunidad católica.



Las personas que abandonan su religión lo hacen principalmente por falta o pérdida de fe, o porque no están de acuerdo con la postura adoptada por su comunidad religiosa.

>>Sin embargo, como nos explicaba el sociólogo de la religión Jörg Stolz en el artículo de nuestros archivos que reproducimos a continuación, la principal explicación del declive de la religiosidad en Occidente, y la principal amenaza para las religiones a largo plazo, es la modernidad:

Mostrar más Demografía Iglesias abandonadas y fe en declive: Dios ya no es todopoderoso en Suiza Este contenido fue publicado en La proporción de población no religiosa aumenta constantemente en Suiza, como en la mayoría de los países occidentales. leer más Iglesias abandonadas y fe en declive: Dios ya no es todopoderoso en Suiza

Artículo editado por Samuel Jaberg; adaptado del francés por Patricia Islas

