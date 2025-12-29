Retrospectiva en 2025: seis gráficos para entender la Suiza de hoy
Migración, cambio climático e inteligencia artificial: estos fenómenos globales también están teniendo un gran impacto en la sociedad suiza. He aquí un vistazo a las cifras, con nuestra selección de estadísticas publicadas en 2025.
Nacimientos a la baja
La tasa de fertilidad en Suiza sigue descendiendo. Ha alcanzado su nivel más bajo jamás registrado en el país, con 1,29 hijos por mujer de media.
Esto se traduce en familias más pequeñas en términos concretos. Según la Oficina Federal de Estadística (OFE), los nacimientos del tercer hijo son los que más han descendido (-14% en los últimos cinco años). Los nacimientos de primeros y segundos hijos han descendido un 8,5% y un 9% respectivamente.
Cada vez son más las personas que no quieren tener hijos: la proporción de treintañeros en esta situación ha pasado del 9% al 16% en diez años. Pero el deseo más extendido entre la población sigue siendo tener dos.
El descenso de los nacimientos se explica en parte porque cada vez somos padres más tarde. La edad media del parto ha alcanzado los 32,4 años, una de las más avanzadas de Europa, y un récord en la historia de Suiza.
La inmigración, motor del crecimiento
A pesar del descenso de la fecundidad, la población suiza sigue creciendo con fuerza. En 2024 se superó la barrera de los 9 millones, y la población residente permanente se situó en más de 9,05 millones el 1 de enero de 2025.
Esto representa un aumento del 1 %, y casi 89.000 personas más en un año – 83.000 (más del 93%) de las cuales son el resultado de la inmigración. El aumento natural sólo aportó 6.000.
Como resultado, la proporción de la población con antecedentes migratorios ha seguido aumentando, hasta alcanzar el 41 % a principios de 2025.
Más personas con la nacionalidad suiza en el mundo
Más personas con el pasaporte helvético, entretanto, abandonan Suiza, en comparación a las que vuelven a su tierra. En 2024, unas 30.000 emigraron, y unas 22.000 inmigraron.
Estas expatriaciones han contribuido a elevar el número de residentes de Suiza en el mundo a un nivel récord: a principios de 2025, había más de 826.700 personas inscritas en una representación suiza fuera de las fronteras de Suiza, casi dos tercios de ellas en Europa.
Los nacimientos en el extranjero y las naturalizaciones también explican en parte esta tendencia al alza de la comunidad suiza en el mundo.
Las repercusiones del cambio climático en Suiza
Junio de 2025 fue el segundo mes más caluroso en Suiza desde que comenzaron las mediciones de temperatura en 1864. Y el país sigue calentándose más rápido que la media mundial.
La temperatura media registrada en Suiza en 2024 (el último año disponible) es 2,3° C superior a la referencia del periodo 1951-1980. En comparación, el calentamiento global ascendió a 1,3° C.
Con motivo del décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de París, Swissinfo realizó este otoño una encuesta exclusiva a cerca de 80 personas expertas del clima en Suiza.
La abrumadora mayoría de ellas ya no cree que el calentamiento global pueda limitarse a 1,5°C. La mayoría espera que aumente a 1,5°C en un futuro próximo. En su lugar, espera que la temperatura global aumente 2,5° para 2100, lo que al ritmo actual podría traducirse en un aumento de 4 grados o más en Suiza.
Se espera que el cambio climático tenga un impacto significativo en las condiciones de vida en Suiza ya en 2050.
Las redes en Suiza: entre la IA, las «fake news» y los contenidos de odio
La última encuesta sobre el uso de Internet muestra que la IA generativa se está extendiendo rápidamente en el país. En la primavera de 2025, más del 40% de la población mayor de 15 años declaró haber utilizado alguna aplicación como ChatGPT o consorts. Esta proporción sube hasta casi el 80% en el grupo de edad de 15 a 24 años.
Y se trata de un uso frecuente: la mayoría de las personas que utilizan la IA lo hacen casi a diario o al menos una vez a la semana. La Oficina Federal de Estadística considera que se trata de cifras «muy elevadas», teniendo en cuenta que la IA sólo lleva tres años a disposición del público.
La encuesta también muestra que la población está cada vez más expuesta a la desinformación, las estafas en línea y también a la incitación al odio.
Más de 4 de cada 10 personas afirman haber estado expuestas a contenidos hostiles hacia individuos o grupos. Los mensajes de odio que más han aumentado son los dirigidos a opiniones políticas, origen étnico o religión.
Cae la apartenencia religiosa
La religión, de hecho, sigue disminuyendo en Suiza. Las personas sin afiliación religiosa son el grupo que más ha crecido en las últimas décadas. Con un 36% de la población, recientemente ocuparon el primer lugar por delante de la comunidad católica.
Las personas que abandonan su religión lo hacen principalmente por falta o pérdida de fe, o porque no están de acuerdo con la postura adoptada por su comunidad religiosa.
Artículo editado por Samuel Jaberg; adaptado del francés por Patricia Islas
