Revuelo y entusiasmo tras redefinición de escaños en el Consejo de Suizos en el Extranjero

La nueva distribución de los países en el Consejo de Suizos Residentes en el Extranjero supondrá la pérdida de algunos escaños. Keystone / Anthony Anex

El reparto de escaños en el Consejo de Suizos en el Extranjero (el parlamento de la Quinta Suiza) se revisa con cada nueva legislatura. Ni siquiera la distribución para el período 2025-2029 escapa a la regla, causando el descontento de representantes de los países que podrían perder un escaño.

Mientras las elecciones al Consejo de Suizos en el Extranjero (CSEEnlace externo) están en pleno auge, muchos delegados y delegadas manifiestan su descontento con el nuevo reparto de escaños. De hecho, el país o la región en la que viven ha perdido bancas, al haberse integrado en una zona geográfica más amplia debido a la disminución del número de suizos expatriados y/o a la pérdida de clubes helvéticos reconocidos por la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE).Enlace externo

A modo de ejemplo, pueden mencionarse los casos del Principado de Mónaco, cuyo escaño está actualmente vacante; el del Líbano, que anteriormente compartía circunscripción con Siria; y el de Venezuela.

«Es normal, Así son las reglas», dice Pierino Lardi. A sus casi 80 años, el delegado de Venezuela en el CSE se resigna. Su colega Reto Derungs, representante de la República Dominicana, no piensa lo mismo: «No tenemos nada en común con Venezuela. Esta fusión no tiene ningún sentido».

Distribución ilógica

Durante la legislatura 2021-2025, Venezuela tenía un escaño en el CSE, al igual que República Dominicana. Ambos países se encuentran ahora en una circunscripción denominada América del Sur y el Caribe, que incluye a la mayoría de las islas del mar Caribe, además de Venezuela.

Reto Derungs, delegado por República Dominicana. SwissCommunity

Según Derungs, habría sido mucho más lógico crear una circunscripción con Venezuela y Colombia y mantener el Caribe por separado. «Además, hay un número suficiente de suizos y suizas registrados en el consulado para tener derecho a un asiento», asegura.

La OSE, por su parte, justifica este cambio basándose en la disminución del número de personas con pasaporte suizo que viven en Venezuela y por el hecho de que en República Dominicana sólo existen dos clubes con pocos socios.

«No sé cómo ha llegado la OSE a esta conclusión. No ha habido cambios dentro de los clubes», dice Derungs.

Las embajadas no están convencidas

Para Ariane Rustichelli, que dirigió la OSE hasta mediados de abril y acompañó el proceso, la nueva asignación «ciertamente hace que todos estos países pierdan un escaño, pero abre la elección a un mayor número de personas que, de otro modo, no tendrían la oportunidad de votar a un delegado, por falta de ciudadanos y clubes suizos».

Este argumento no convence a la embajada de la Confederación en la República Dominicana, con la que Derungs ha establecido estrechos vínculos de trabajo a lo largo de los años. Según él, a la representación diplomática suiza en Cuba también le cuesta comprender la decisión de la OSE.

Dos representantes para una misma zona

Pierino Lardi, delegado por Venezuela. SwissCommunity

«Llevaba años buscando un sucesor y lo hemos encontrado», dice con alegría Pierino Lardi en Venezuela. En el país se celebraron elecciones en febrero y se comunicó a la OSE el nombre del nuevo delegado».

Unas semanas más tarde, República Dominicana también informó a la OSE de la elección de una nueva persona. Reto Derungs no se presentó a la reelección por motivos de salud. «¡La OSE nos dijo que ya se había elegido a alguien para Venezuela, donde viven poco más de 800 suizos!», exclama irritado.

Rustichelli admite que hubo un «contratiempo» dentro de la OSE, que no se había dado cuenta de que las elecciones se celebraban sólo en Venezuela, sin coordinación con el resto de la zona. «Deberían haber organizado las elecciones conjuntamente», afirma.

Sin margen de maniobra

La OSE ahora quiere que Venezuela y República Dominicana se pongan de acuerdo sobre el nombramiento de un delegado y un diputado.

Los dos delegados elegidos acordaron encontrarse antes de la reunión constitutiva del CSE, en agosto, y decidir el reparto de funciones. Sin embargo, la OSE no está de acuerdo con este procedimiento y exige a ambos países comunicar el nombre del delegado y su suplente.

Del Líbano a Bangladesh

Hermes Murrat, delegado por el Líbano. SwissCommunity

Otros dos países se ven afectados por la fusión de circunscripciones electorales: Líbano y Siria. Tras ocupar un solo escaño entre ambos, ahora forman parte de la zona de Asia Central, Occidental y Meridional, que se extiende desde Líbano hasta Bangladesh.

«Los suizos que viven en el mundo árabe suelen ser empresarios, mientras que los que residen en Asia suelen ser jubilados. Sus necesidades no son para nada similares», afirma Hermes Murrat, delegado para Líbano y Siria en el CSE. El suizo-libanés se pregunta sobre la viabilidad de cubrir áreas tan grandes.

«Lo comprendo», dice Ariane Rustichelli. «Pero no deja de sorprenderme que estos delegados parezcan descubrir una decisión que se tomó en el CSE en julio de 2024. Además, la distribución de las circunscripciones electorales se revisa con cada nueva legislatura, así que no hay nada nuevo en ello», argumenta.

Actuar como intermediario

Para Rolf Blaser, actual delegado para la región que integrará a Líbano y Siria, los países de la zona tienen necesidades tan diferentes que es difícil que una sola persona los represente. «Comprendo que es complicado hacer un reparto justo, pero cuanto más lejos estamos de Suiza, más importantes son los problemas», afirma.

Rolf Blaser, delegado por Sri Lanka. SwissCommunity

“If someone from Sri Lanka calls me tomorrow, what can I do apart from tell them to contact the consulate? And if that’s the case, what’s my role other than to act as a messenger?” asks Murrat.

«Si mañana me llamara un suizo o una suiza de Sri Lanka, ¿qué podría hacer, aparte de decirle que se ponga en contacto con el consulado? Y en ese caso, ¿cuál sería mi papel, sino el de un intermediario?», se pregunta Hermes Murrat.

Blaser considera una pena ampliar aún más un área que ya abarca 24 países: «Esto no facilita el trabajo del delegado».

No está todo perdido

Cuando se celebran elecciones al Consejo, quedan vacantes algunos escaños. En tales casos, el Comité de la OSE puede proponer que se asignen a las personas electas. De este modo, un país que haya perdido un escaño podría seguir estando representado en el Consejo.

Este año, los 140 miembros del CSE se presentan a la reelección. Las elecciones duran hasta junio de 2025.

Editado por Samuel Jaberg. Adaptado del inglés por Norma Domínguez / CW.