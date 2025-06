Suiza ofrece pocas perspectivas a las futbolistas profesionales, opina la jugadora Luana Bühler

Dentro de un mes empieza la Eurocopa de fútbol femenino en Suiza. La jugadora de la selección nacional helvética, Luana Bühler, desarrolla su carrera profesional en Inglaterra. Lo hace porque Suiza carece de los fundamentos para ejercer la profesión en condiciones. Entrevistada por este medio, Bühler habla de las oportunidades y dificultades, pero también de la esperanza de un cambio.

A sus 29 años, la jugadora de la selección nacional es una excepción en el fútbol femenino suizo porque puede vivir de su profesión. Lleva dos años viviendo en Inglaterra, donde juega para el Fútbol Club Tottenham Hotspur. En los cinco años anteriores jugó como futbolista profesional en Alemania.

El padre de Luana Bühler era entrenador de fútbol. En la localidad de Altishofen, en Lucerna, de donde es su familia, sus dos hermanas y tres hermanos jugaban al fútbol siempre que podían. Alentada por el ejemplo de sus hermanos, especialmente de la hermana mayor, que empezaron a jugar en un club, Luana también quería formar parte del fútbol federativo.

«En aquel entonces todavía no existían los equipos solo para chicas, pero en ese momento no me molestó. Solo me importaba jugar al fútbol», recuerda Bühler.

Según las estadísticas de la Asociación Suiza de Fútbol, los clubes de fútbol en Suiza registran un total de 338.991 deportistas activos, de los cuales un 12% son jugadoras. «El fútbol es el deporte de equipo más popular entre las mujeres», comenta la exjugadora profesional Martina Moser. Si bien el dominio de los futbolistas masculinos es claro, también es verdad que la cifra total de jugadoras se ha duplicado en los últimos quince años, destaca esta experta del fútbol.

La jugadora suiza Luana Bühler espera que «la Eurocopa sirva como una plataforma más para impulsar cambios en el fútbol femenino suizo». Si bien reconoce que las cosas están evolucionando, Suiza sigue aún muy lejos de ofrecer las mismas oportunidades futbolísticas a las chicas como a los chicos. «Mi deseo es que intentemos resolver esto cuanto antes», dice Bühler.

La experta Martina Moser está convencida de que la Eurocopa dará otro impulso más al fútbol femenino: «Después del torneo habrá seguramente muchísimas niñas y chicas que van a querer jugar al fútbol y asociarse a un club.» Pero para permitir que más niñas y niños jueguen al futbol federativo es imperioso invertir más fondos en la infraestructura, advierte. «Desafortunadamente, muchos clubes tienen listas de espera», destaca. El mayor problema que tienen muchos clubes es la falta de campos de fútbol y vestuarios.

«Siempre me dejaron jugar al fútbol»

A menudo, el azar es más determinante que las estructuras para poder llegar a la élite del fútbol femenino en Suiza. Así lo ilustra de forma ejemplar el caso de Luana Bühler. De niña, también le gustaban el baile, la gimnasia, el tenis, la equitación o el esquí. «Pero el fútbol siempre ha sido el deporte que, en términos organizativos, pudimos practicar en el cuadro de nuestra familia numerosa», recalca Bühler.

Sus etapas como futbolista fueron, primero, el Fútbol Club Schötz, luego los clubes de fútbol de Kriens, Lucerna y Zúrich, antes de dar el salto a Alemania al TSG 1899 de Hoffenheim. «Jamás pensé que algún día llegaría a ganar dinero con el fútbol y a poder vivir de este deporte», confiesa, y añade que de joven siempre soñaba con perseguir una carrera académica.

Al ejercer su profesión en el exterior, la futbolista Luana Bühler lleva siete años formando parte de la comunidad suiza en el extranjero. 2024 Eurasia Sport Images

Bühler también consiguió cumplir este sueño. Actualmente, compagina el fútbol con un curso de máster a distancia en Ciencias empresarias. Ya posee un título de grado en Ciencias de la economía de empresas con especialización en banca y finanzas.

Ya está haciendo planes para el futuro, aunque todavía queda lejos el final de su carrera profesional. Gracias a las mejores perspectivas financieras que ofrece hoy el fútbol, es posible jugar durante más tiempo a nivel profesional, señala. Tampoco la maternidad supone hoy necesariamente el fin de la carrera.

Estas condiciones favorables se han establecido en los últimos años, confirma Martina Moser: «¿Por qué una mujer debería dejar de jugar al fútbol a los 25 años? ¿Sólo por querer tener un bebé?» Moser se alegra de que hoy se incluyan por fin cláusulas en los contratos que permiten a una mujer llevar una vida profesional digna.

Para las mujeres no es posible vivir del fútbol en Suiza

¿No hay otra posibilidad para las mujeres en Suiza que irse al extranjero para poder vivir del fútbol? «Si el objetivo consiste en dedicarse de lleno a este deporte y vivir de esta actividad, entonces sí», resalta Bühler. «Suiza aún está muy lejos de ofrecer a las jugadoras profesionales la posibilidad de vivir del fútbol». La mayoría de las jugadoras de la Super League –la primera división del fútbol femenino en Suiza– tienen que dedicarse a un segundo empleo para salir adelante.

No existe ninguna estadística salarial sobre el fútbol femenino en Suiza. Sin embargo, unas declaraciones, que Liana Wälti, capitana de la selección nacional, hizo al medio CH MediaEnlace externo, demuestran de forma ejemplar en qué escalón se sitúan los salarios en el mundo balompédico femenino. Wälti dijo que ganaría más como perita comercial en un puesto bien remunerado. La jugadora profesional tiene contrato con el prestigioso club londinense Arsenal, con lo cual pertenece al grupo selecto de futbolistas suizas con mayores ingresos.

Luana Bühler le da mucha importancia al tema de las finanzas, no en último lugar gracias a sus estudios empresariales. Una parte de su sueldo lo invierte en la previsión privada. También hablamos cada vez más sobre asuntos financieros en el equipo nacional, asegura Bühler. «Me alegro sobre todo por las jugadoras jóvenes, porque ya se enteran muy pronto en su carrera qué es lo que pasa si no se preocupan por sus ingresos antes de llegar a los 30», afirma la futbolista.

Requisitos más estrictos para visados desde el Brexit

El hecho de haberse ido a Inglaterra supuso para la defensa del combinado nacional un paso importante, tanto por la distancia como por la cultura y el entorno profesional.

En Alemania del sur, las condiciones eran todavía bastante parecidas a las de Suiza. En cambio, la vida en Londres es muy diferente, explica. No obstante, reconoce que «ha aprendido a valorar más muchas cosas de Suiza», como la cercanía del entorno familiar, las facilidades del transporte, la celeridad de las gestiones administrativas y la naturaleza. Dice que es más difícil en Inglaterra encontrar alimentos frescos. «Ahora ya tengo localizadas las tiendas que venden verduras frescas», puntualiza la futbolista.

Luana Bühler en Londres. zVg

En Gran Bretaña, Bühler posee un permiso de residencia como “persona deportista”. Para este tipo de visados se tienen que cumplir ciertos requisitos. Así, por ejemplo, se contabilizan los puntos obtenidos con el anterior empleador o el tiempo efectivo de juego durante la temporada en cuestión. «Desde el Brexit, los requisitos se han vuelto más estrictos», reconoce Bühler.

Practicar el esquí está prohibido

Además, a nivel profesional, la vida se ha vuelto mucho más exigente para Bühler en Inglaterra. «En Alemania, aún estaban profesionalizando las estructuras, mientras en Inglaterra ya se han implementado.»

Antes de su carrera profesional, Luana Bühler trabajó durante una temporada como instructora de esquí. Ahora, sin embargo, ya no puede disfrutar de las pistas de esquí en su tiempo libre, porque el contrato se lo prohíbe expresamente. «En Alemania decían que casi no quedaba otra que permitirles esta actividad a las suizas», dice con una sonrisa.

Sin embargo, esta cláusula es habitual en el deporte profesional. A Bühler no le molesta esta regla: «Invierto mucha energía y tiempo en el fútbol.» No quiero poner en peligro mi carrera. El esquí es una actividad que comporta riesgos, no sólo por las autolesiones, sino también por la posibilidad de sufrir un accidente inducido por otros esquiadores, aclara.

Crece la ilusión por la Eurocopa en casa

Ahora, Bühler está ilusionada con poder disputar la Eurocopa en casa. El 23 de junio se conocerá la convocatoria de las jugadoras seleccionadas. Como titular, sus posibilidades de ser convocada son altas.

«La posibilidad de disputar una Eurocopa en casa significa, sin duda, el mayor hito en la carrera de una jugadora», señala la experta Martina Moser. El fútbol femenino y las jugadoras podrán mandar un mensaje fuerte, tanto dentro como fuera de la cancha.

