"Los suizos en el extranjero ya no están aislados del paisaje mediático helvético, como pudieron estarlo hace 25 años. Disponen de las mismas fuentes de información, vía internet y muchos incluso tienen acceso a la televisión suiza. Perciben la intensidad de los debates y las campañas de voto en su tierra de origen", comenta el politólogo a swissinfo.ch.

Los suizos que viven fuera del país tienen una fiebre ecológica más desarrollada, según lo demuestra la tendencia de voto en ésta y otras votaciones. De modo general, "votan un poco más a la izquierda que sus compatriotas en el país, y no solo en los temas ecológicos", observa Thomas Milic, politólogo en el Instituto sotomo y en el Centro por la democracia de Aarau.

Adiós atómo: Los suizos en el extranjero, más convencidos Samuel Jaberg 22 de mayo de 2017 - 17:00 La diáspora suiza respladó con 7 de 10 votos el fin de la era de la energía nuclear en el país alpino. El politólogo Thomas Milic explica las razones: En los 12 cantones helvéticos donde se contabiliza por separado el voto de los suizos que viven en el extranjero se observa que en la votación de este 21 de mayo, el 'sí' de la Quinta Suiza a la Estrategia Energética 2050 tuvo un respaldo de entre 70% y 80% de las boletas. Los suizos que viven fuera del país tienen una fiebre ecológica más desarrollada, según lo demuestra la tendencia de voto en ésta y otras votaciones. De modo general, "votan un poco más a la izquierda que sus compatriotas en el país, y no solo en los temas ecológicos", observa Thomas Milic, politólogo en el Instituto sotomo y en el Centro por la democracia de Aarau. Un fenómeno que se explica por la cara actual de la diáspora suiza. Hoy, sobre todo las razones profesionales provocan que los suizos partan a vivir al exterior. "Estas personas tienen, de modo general, una visión más liberal de la sociedad, al menos en el plano económico. Los suizos más conservadores tienden a permanecer en el país", subraya Milic. "Los suizos en el extranjero ya no están aislados del paisaje mediático helvético, como pudieron estarlo hace 25 años. Disponen de las mismas fuentes de información, vía internet y muchos incluso tienen acceso a la televisión suiza. Perciben la intensidad de los debates y las campañas de voto en su tierra de origen", comenta el politólogo a swissinfo.ch. Los detalles de los resultados y de la votación de este domingo, donde los suizos apoyaron por 58% de los votos a la Ley de Energía, y con ello dijeron adiós al atómo, en este artículo: Y si le interesa un vistazo a los comentarios en la prensa helvética el día después del voto calificado de "histórico", pulse aquí: