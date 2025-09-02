Quintero expresa deseo de hacer dupla con James ante Bolivia

2 minutos

Barranquilla (Colombia), 1 sep (EFE).- El creativo Juan Fernando Quintero, del River Plate, expresó este lunes su deseo de hacer dupla con su compatriota James Rodríguez cuando Colombia enfrente a Bolivia el jueves por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Luego de la sesión de entrenamiento en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y al ser interrogado sobre la posibilidad de jugar al lado de James en el medio campo, Quintero respondió: «Ojalá, díganselo al profesor».

Anotó que «independientemente de quien esté en la cancha, todos tenemos que hacer un buen juego, tenemos que ganar si queremos confirmar el pase al mundial y esta es una gran oportunidad» y agregó que «respetando a Bolivia como rival, el resultado dependerá mucho de lo que nosotros queramos hacer».

Quintero, quien luego del partido del campeonato argentino del pasado domingo ante San Martín salió con una molestia en su rodilla izquierda, dio hoy un parte de tranquilidad sobre su estado físico e indicó que el kinesiólogo (médico responsable del movimiento del cuerpo) decidió ponerle hielo como prevención y no porque estuviera lesionado de gravedad.

Junto a Quintero, el delantero Luis Suárez, al servicio del portugués Sporting de Lisboa también atendió a la prensa ante la que afirmó que todo el grupo «está deseando que inicie el partido ante Bolivia para que llegue otra vez el sueño mundialista».

«Para quienes lo hemos estado viviendo como aficionados desde niños, estar aquí hoy es un sueño intentar volver a un mundial», sostuvo el delantero nacido en la ciudad caribeña de Santa Marta y sostuvo que «hay que estar tranquilos para aprovechar las oportunidades de la mejor manera».

Los 23 jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán a Venezuela como visitantes el martes de la próxima semana en la última jornada de las eliminatorias del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Colombia ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos y si gana a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla asegurará su clasificación para la Copa del Mundo. EFE

hpc/pc/laa