Quito acoge ‘El Pensador’, primera obra del checo David Cerny que se instala en Suramérica

Quito (Ecuador), 27 nov (EFE).- La obra ‘El Pensador’, del checo David Cerny, se instaló en Quito, lo que convirtió a Ecuador en el primer país de Suramérica en albergar una pieza del reconocido artista.

‘El Pensador’ fue elaborada con acero inoxidable pulido y componentes mecánicos de alta precisión, los mismos materiales utilizados en la icónica ‘Cabeza de Franz Kafka’, una escultura móvil de 42 placas metálicas instalada en Praga y que se ha convertido en una de las obras más fotografiadas y visitadas de la capital checa.

Precisamente, la estética metálica y la estructura de ‘El Pensador’ están inspiradas en el dinamismo visual de la cabeza giratoria de Kafka.

La escultura, inaugurada en la plaza comercial Briza Cumbayá de la capital ecuatoriana y que quedará instalada de forma permanente, mide tres metros de altura, pesa cinco toneladas y destaca por su imponente presencia visual, la calidad de sus acabados y la precisión técnica que caracteriza el trabajo del artista.

«Esta obra nace del diálogo entre dos mundos que comparten una energía creativa. Quito tiene una identidad poderosa y quise reflejar en esta pieza la fuerza y movimiento que siento en la ciudad», expresó Cerny a través de una videollamada realizada durante la develación de la pieza.

David Cerny es uno de los escultores más influyentes del arte público contemporáneo. Entre sus piezas más destacadas se encuentran ‘Babies’, instaladas en Berlín y Praga, que se han convertido en un símbolo del arte urbano europeo moderno.

En Estados Unidos, su obra ‘Metalmorphosis’, una escultura móvil de acero inoxidable de más de catorce toneladas, es uno de los atractivos culturales más visitados del estado de Carolina del Norte, por su compleja ingeniería y su capacidad de hipnotizar al público con sus movimientos. EFE

