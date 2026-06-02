Quito acogerá una ruta gastronómica inspirada en la tradición española del tapeo

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Quito, 2 jun (EFE).- Unos 40 restaurantes y bares de Quito, la capital de Ecuador, participarán entre el 12 y el 21 de junio en ‘Tapeando’, una ruta gastronómica que busca acercar al público local a la cultura del tapeo, una de las tradiciones más representativas de la gastronomía española.

Los establecimientos que serán parte de esta iniciativa, impulsada por la Embajada de España en Ecuador y auspiciada por la cervecera española Estrella Damm y la aerolínea Air Europa, están ubicados en distintas zonas de la capital.

Según los organizadores, el proyecto busca promover el «intercambio cultural» entre Ecuador y España, así como dinamizar la actividad turística y gastronómica de la ciudad mediante una experiencia basada en recorrer distintos locales y descubrir nuevas propuestas culinarias.

La iniciativa toma como referencia la costumbre española de «tapear», una práctica social que consiste en compartir pequeñas porciones de comida mientras se recorren bares y restaurantes, una tradición especialmente arraigada en ciudades como Madrid, Sevilla, Granada o San Sebastián.

Durante nueve días, los participantes podrán probar tapas inspiradas en recetas, ingredientes o técnicas de la cocina española.

Sin embargo, los establecimientos participantes tendrán libertad para reinterpretar el concepto de tapa, por lo que la oferta incluirá tanto versiones tradicionales como propuestas contemporáneas adaptadas a los productos y estilos culinarios locales.

La embajada señaló que la propuesta busca «convertir a Quito en escenario de una celebración gastronómica» abierta al público y destacar el papel de la cocina como espacio de encuentro e intercambio cultural. EFE

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