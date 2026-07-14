Quito anuncia inversiones privadas por 414 millones de dólares para 15 proyectos

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Quito, 14 jul (EFE).- El Municipio de Quito suscribió cuatro cartas de intención con empresas privadas, que prevén invertir unos 414 millones de dólares en quince proyectos de vivienda, comercio y entretenimiento en la ciudad, con una generación estimada de alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos, según detalló este martes la administración local.

La mayor inversión corresponde a Proyectos Inmobiliarios Millenium Partners S.A., que proyecta destinar 270 millones de dólares a un complejo de vivienda y comercio que se desarrollará en tres fases en la administración zonal Eugenio Espejo, en el norte de la capital.

Además se prevén invertir 111 millones de dólares en dos proyectos de vivienda y entretenimiento, mientras que Maresa-Distrivehic Distribuidora de Vehículos S.A.S. planea ejecutar diez proyectos comerciales por 18,74 millones de dólares en varias zonas de la capital.

Por su parte, J8 Holding Company S.A. proyecta invertir 14,6 millones de dólares en otras dos iniciativas de vivienda.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que las cartas reflejan la voluntad de las empresas de invertir en la ciudad y destacó que el objetivo del Municipio es dar un tratamiento ágil a los proyectos y favorecer la creación de empleo.

«Lo más importante es la generación de empleos de calidad que consolidan a Quito como la locomotora de desarrollo nacional», afirmó Muñoz durante el acto de firma.

Por su parte, el secretario municipal de Desarrollo Económico y Productivo, Etzon Romo, sostuvo que cada inversión representa «confianza, empleo y oportunidades».

Con estos acuerdos, la administración municipal acumula diecisiete cartas de intención suscritas mediante el programa ‘Fast Track’, por un monto superior a 1.163 millones de dólares y correspondientes a 57 proyectos, que podrían generar unos 25.000 empleos directos e indirectos. EFE

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