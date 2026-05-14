Quito implementa siete hábitats ecológicos urbanos para permitir regreso de vida silvestre

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Quito, 14 may (EFE).- Quito, capital de Ecuador, concluyó la implementación de siete Hábitats Ecológicos Urbanos en el Parque Bicentenario (donde antes funcionaba un aeropuerto) con la intención de favorecer el regreso de la vida silvestre a la ciudad y reforzar la biodiversidad urbana, informó este jueves el Jardín Botánico de la ciudad.

El proyecto, desarrollado durante un año, abarcó unos 1.750 metros cuadrados del parque, donde se sembraron más de 5.900 plantas de cuarenta especies elegidas bajo criterios ecológicos, funcionales y paisajísticos.

Según el Jardín Botánico de Quito, se ha evidenciado que la biodiversidad en las áreas intervenidas es hasta cinco veces mayor que antes de la implementación de estos hábitats.

Entre las especies registradas figuran colibríes, gorriones, abejas, abejorros, mariquitas, moscas polinizadoras y hongos del suelo, considerados indicadores de un ecosistema urbano saludable.

La iniciativa fue desarrollada con apoyo del Municipio de Quito, en el marco de la XVI Convocatoria de Fondos Concursables, y cuenta con la financiación del Fondo Ambiental de la ciudad.

Además de su valor ambiental, los hábitats fueron diseñados como espacios de encuentro entre los ciudadanos e incluso como miradores para el avistamiento de aves.

«Con estos hábitats, inspirados en el Jardín Botánico de Quito, buscamos que la biodiversidad y las plantas vuelvan a encontrar espacios dentro de la ciudad», señaló Ricardo Zambrano, director técnico del Jardín Botánico de Quito.

Por su parte, Mónica Reinoso, directora ejecutiva del Fondo Ambiental de Quito, afirmó que el proyecto muestra cómo el financiamiento ambiental puede transformar espacios urbanos.

«Quito cuenta hoy con siete microecosistemas que aportan a la captura de carbono, reducen los efectos de las islas de calor y crean refugios para la biodiversidad» subrayó Reinoso. EFE

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