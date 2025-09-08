The Swiss voice in the world since 1935

Quito impulsa la licitación de un eje vial que refuerza la conexión entre Ecuador y Perú

Quito, 8 sep (EFE).- El Gobierno ecuatoriano informó este lunes que impulsa la licitación para la construcción del IV eje vial Tramo Bellavista-Zumba-La Balsa, una arteria estratégica para la conexión entre Ecuador y Perú, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, indicó en su rueda de prensa semanal que el mencionado eje vial «será una obra emblemática para Ecuador», que beneficiará a 10.800 habitantes del municipio Chinchipe y más de 114.000 ciudadanos amazónicos.

La iniciativa de licitación se desarrolla mediante la concreción de un préstamo de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.

Detalló que la infraestructura contempla: diseño, construcción, mantenimiento y supervisión del tramo Bellavista-Zumba-La Balsa, de 54,57 kilómetros.

«La inversión en vialidad es una prioridad del Gobierno para el desarrollo del país. Por ello, se encuentra abierta la licitación de la obra en la página web del Ministerio de Infraestructura y Transporte, y en la página web del BID», informó. EFE

